«Θρίλερ» με Χαμενεϊ: «Είναι νεκρός», υποστηρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου – Διαψεύδει κατηγορηματικά το Ιράν: «Παραμένει ακλόνητος και ασφαλής»

Η τύχη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τις συντονισμένες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον ιρανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στο συγκρότημα του στην Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, είναι νεκρός, κατά τη διάρκεια νέων δηλώσεων που παραχώρησε το βράδυ του Σαββάτου (28/2) στα αμερικανικά δίκτυα ABC News και NBC News.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας για την εξέλιξη της επιχείρησης στην Τεχεράνη, υπογράμμισε ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν εξαιρετική πληροφόρηση, γεγονός που επέτρεψε τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση κορυφαίων στελεχών του ιρανικού καθεστώτος. Παρόλο που ο ένοικος του Λευκού Οίκου απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «οριστικά» πριν από την πλήρη επιβεβαίωση με φωτογραφίες, κατέστησε σαφές ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί τη συγκεκριμένη είδηση ως την πραγματική αποτύπωση των γεγονότων στο πεδίο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «δεν είναι πλέον στη ζωή», χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά τον θάνατό του. Δήλωσε επίσης ότι το συγκρότημα του Χαμενεΐ έχει καταστραφεί και ότι οι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και ανώτεροι αξιωματούχοι του πυρηνικού προγράμματος έχουν σκοτωθεί.

Λίγο αργότερα, ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται φέρεται να δήλωσε στο Reuters ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε και έχει βρεθεί η σορός του.

Παράλληλα, δύο ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν με παρόμοια διατύπωση ότι μια «φωτογραφία της σορού» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ έδειξαν αξιωματούχοι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Mehr μεταδίδουν ότι ο Χαμενεΐ «παραμένει ακλόνητος και σταθερός στην καθοδήγηση του πεδίου» επιχειρήσεων.

Αλλά και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Sky News ότι «ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όσο και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είναι ασφαλείς»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διέψευσε νωρίτερα στο NBC News τις αναφορές των ισραηλινών ΜΜΕ και ανέφερε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ακόμα ζωντανός «από όσο γνωρίζω». Είπε ότι δύο διοικητές είχαν σκοτωθεί, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος έχουν επιζήσει.

Από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και δεν υπάρχει καμία επαφή μαζί του. Πληροφορίες ανέφεραν ότι έχουν σκοτωθεί ο γαμπρός και η νύφη του, με δορυφορικές εικόνες να δείχνουν την καταστροφή που προκλήθηκε στο συγκρότημα όπου διέμενε.

