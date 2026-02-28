search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 10:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 21:38

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έδωσαν πλάνα από τις επιθέσεις στο Ιράν – Πύραυλοι, F-35 και F/A-18, αλλά και drones μιας χρήσης (Video)

28.02.2026 21:38
fa18_carrier_new

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν τις επιθέσεις των δυνάμεών της εναντίον του Ιράν.

Το βίντεο δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται από πολεμικό πλοίο, μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρο και επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου ενός drone στο έδαφος.

«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, ο στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς. Ο Πρόεδρος διέταξε τολμηρή δράση. Οι δυνάμεις της CENTCOM καταβάλλουν ένα συντριπτικό και αδυσώπητο πλήγμα», αναφέρει η CENTCOM.

Στο βίντεο φαίνονται εκτοξεύσεις πυραύλων από πλοία, καθώς και απογειώσεις μαχητικών F-35 και F/A-18 από αεροπλανοφόρο.

Σημειώνεται ότι η CENTCOM ανακοίνωσε νωρίτερα ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματίες από την πλευρά των ΗΠΑ από τα αντίποινα του Ιράν. «Οι δυνάμεις της CENTCOM αμύνθηκαν με επιτυχία ενάντια σε εκατοντάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν», αναφέρεται σε δήλωση. «Οι ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις ήταν ελάχιστες και δεν επηρέασαν τις επιχειρήσεις».

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και γειτονικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν «για πρώτη φορά σε μάχη χαμηλού κόστους drone μιας χρήσης», προσθέτει η δήλωση.

Συγκεκριμένα, η CENTCOM λίγο πριν το τέλος του 2025 ανακοίνωσε τη συγκρότηση της Task Force «Scorpion Strike» («Χτύπημα του Σκορπιού»), της πρώτης μοίρας χαμηλού κόστους επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η νέα δύναμη έχει ήδη σχηματίσει μοίρα αεροσκαφών τύπου Low-Cost Attack System (LUCAS), τα οποία διαθέτουν δυνατότητα ημιαυτόνομης λειτουργίας και μεγάλο επιχειρησιακό βεληνεκές. Τα συστήματα μιας χρήσης μπορούν να εκτοξεύονται μέσω καταπελτών, με υποβοήθηση πυραυλικού κινητήρα ή από επίγειες πλατφόρμες και κινητά οχήματα.

Ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι «η νέα αυτή δύναμη θέτει τα θεμέλια για τη χρήση της καινοτομίας ως μέσου αποτροπής». Όπως σημείωσε, «ο ταχύς εξοπλισμός των άρτια εκπαιδευμένων δυνάμεών μας με προηγμένες μη επανδρωμένες τεχνολογίες αποδεικνύει την καινοτομία και τη δύναμη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, λειτουργώντας αποτρεπτικά απέναντι σε εχθρούς».

Διαβάστε επίσης

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ, λέει ο Νετανιάχου – Νεκρός και ο γιός του, λένε ισραηλινά ΜΜΕ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ δεν έχει σχέδιο, λέει Ευρωπαίος διπλωμάτης- Το Ιράν δεν ήθελε συμφωνία, λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: Τα πέντε σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tebi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η αποτίμηση των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη

congress usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πολιτική θύελλα στο Κογκρέσο μετά τα πλήγματα στο Ιράν

aidini
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί

agiatolax
ΚΟΣΜΟΣ

POLITICO: Τι σημαίνει για την ηγεσία του Ιράν το γεγονός ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι νεκρός

trump_dasmoi_0304_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Το «παζλ» μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ – Ποια σενάρια θέλει να αποφύγει η ΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καρυστιανού: «Είναι δυνατόν να τη βγάζουμε από την εξίσωση επειδή έκανε αυτήν την επιλογή;»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «Βόμβα» του Αρείου Πάγου: Γιατί το 1,5 δισ. ευρώ τινάζει στον αέρα τα Business Plans των Servicers

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 10:18
tebi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η αποτίμηση των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη

congress usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πολιτική θύελλα στο Κογκρέσο μετά τα πλήγματα στο Ιράν

aidini
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί

1 / 3