Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έδωσαν πλάνα από τις επιθέσεις στο Ιράν – Πύραυλοι, F-35 και F/A-18, αλλά και drones μιας χρήσης (Video)

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν τις επιθέσεις των δυνάμεών της εναντίον του Ιράν.

Το βίντεο δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται από πολεμικό πλοίο, μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροπλανοφόρο και επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου ενός drone στο έδαφος.

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, ο στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς. Ο Πρόεδρος διέταξε τολμηρή δράση. Οι δυνάμεις της CENTCOM καταβάλλουν ένα συντριπτικό και αδυσώπητο πλήγμα», αναφέρει η CENTCOM.

Στο βίντεο φαίνονται εκτοξεύσεις πυραύλων από πλοία, καθώς και απογειώσεις μαχητικών F-35 και F/A-18 από αεροπλανοφόρο.

Σημειώνεται ότι η CENTCOM ανακοίνωσε νωρίτερα ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματίες από την πλευρά των ΗΠΑ από τα αντίποινα του Ιράν. «Οι δυνάμεις της CENTCOM αμύνθηκαν με επιτυχία ενάντια σε εκατοντάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν», αναφέρεται σε δήλωση. «Οι ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις ήταν ελάχιστες και δεν επηρέασαν τις επιχειρήσεις».

Το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και γειτονικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν «για πρώτη φορά σε μάχη χαμηλού κόστους drone μιας χρήσης», προσθέτει η δήλωση.

Συγκεκριμένα, η CENTCOM λίγο πριν το τέλος του 2025 ανακοίνωσε τη συγκρότηση της Task Force «Scorpion Strike» («Χτύπημα του Σκορπιού»), της πρώτης μοίρας χαμηλού κόστους επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή.

🇺🇸 Unveils New One-Way Attack Drone Force in the Middle East



Task Force Scorpion Strike, the first American squadron of single use attack drones in the region.

CENTCOM says low-cost LUCAS drones are already deployed, capable of autonomous long-range missions and multiple launch… pic.twitter.com/yk9TWT7FQ7 December 8, 2025

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η νέα δύναμη έχει ήδη σχηματίσει μοίρα αεροσκαφών τύπου Low-Cost Attack System (LUCAS), τα οποία διαθέτουν δυνατότητα ημιαυτόνομης λειτουργίας και μεγάλο επιχειρησιακό βεληνεκές. Τα συστήματα μιας χρήσης μπορούν να εκτοξεύονται μέσω καταπελτών, με υποβοήθηση πυραυλικού κινητήρα ή από επίγειες πλατφόρμες και κινητά οχήματα.

Ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι «η νέα αυτή δύναμη θέτει τα θεμέλια για τη χρήση της καινοτομίας ως μέσου αποτροπής». Όπως σημείωσε, «ο ταχύς εξοπλισμός των άρτια εκπαιδευμένων δυνάμεών μας με προηγμένες μη επανδρωμένες τεχνολογίες αποδεικνύει την καινοτομία και τη δύναμη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, λειτουργώντας αποτρεπτικά απέναντι σε εχθρούς».

Διαβάστε επίσης

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ, λέει ο Νετανιάχου – Νεκρός και ο γιός του, λένε ισραηλινά ΜΜΕ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ δεν έχει σχέδιο, λέει Ευρωπαίος διπλωμάτης- Το Ιράν δεν ήθελε συμφωνία, λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: Τα πέντε σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος