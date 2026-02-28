Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: Τα πέντε σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η κοινή στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν σηματοδοτεί μια ποιοτική αλλαγή στο τοπίο ασφαλείας της Μέσης Ανατολής.
Η μέχρι πρότινος «έμμεση» αντιπαράθεση —μέσω πληρεξουσίων, κυβερνοεπιχειρήσεων και στοχευμένων χτυπημάτων χαμηλής ορατότητας— μετατρέπεται σε ανοιχτό κύκλο πληγμάτων και αντιποίνων μεταξύ κρατών. Σε έναν πόλεμο, που βυθίζει τον πλανήτη στη φρίκη και τη αβεβαιότητα.
Το νέο σκηνικό διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα:
α) στο στρατιωτικό, με πυραυλικά πλήγματα, απειλές κατά βάσεων και αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη την περιφέρεια·
β) στο οικονομικό, με αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, αυξημένο κόστος ασφάλισης στη ναυσιπλοΐα και φόβους για τις θαλάσσιες ροές στον Περσικό Κόλπο.
Αν και είναι ακομα πολύ νωρίς για να εκτιμήσει και να προβλέψει κανείς τις εξελίξεις, μπροστά μας διαγράφονται ουσιαστικά πέντε βασικά σενάρια.
Σε αυτή την εκδοχή, οι πλευρές ανταλλάσσουν περιορισμένα αλλά συμβολικά ισχυρά πλήγματα, επιδιώκοντας να αποκαταστήσουν την αποτροπή τους, και στη συνέχεια «παγώνουν» τη σύγκρουση — είτε άτυπα είτε μέσω τρίτων διαμεσολαβητών.
Τι θα το ευνοήσει:
Είναι το σενάριο που επιτρέπει σε όλες τις πλευρές να διατηρήσουν το κύρος τους χωρίς να περάσουν το σημείο χωρίς επιστροφή.
Πρόκειται για το σενάριο της φθοράς. Δεν έχουμε γενικευμένο πόλεμο, αλλά διαρκή πίεση: επιθέσεις μέσω συμμάχων και παραστρατιωτικών δικτύων, κυβερνοεπιχειρήσεις, πλήγματα σε βάσεις ή ναυτιλιακούς στόχους.
Δείκτες προς αυτή την κατεύθυνση:
Είναι ένα σενάριο «λειτουργικό» για το Ιράν, καθώς διαχέει το κόστος, αλλά και για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που μπορούν να συνεχίσουν μια εκστρατεία αποδυνάμωσης χωρίς χερσαία εμπλοκή.
Το πιο επικίνδυνο ενδεχόμενο. Θα περιλάμβανε εκτεταμένα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, μαζικές πυραυλικές ανταλλαγές και ενδεχόμενη εμπλοκή περισσότερων κρατών της περιοχής.
Τι θα μπορούσε να το πυροδοτήσει:
Σε αυτό το σενάριο, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα ήταν άμεσες και βαθιές.
Μια ταχεία κατάληξη με ιρανική υποχώρηση ή αποδοχή όρων θα απαιτούσε σοβαρή αποδόμηση στρατιωτικών δυνατοτήτων ή εσωτερική πολιτική πίεση. Ιστορικά, τέτοιου τύπου «καθαρές» συνθηκολογήσεις χωρίς χερσαία διάσταση είναι σπάνιες.
Πιθανότερο θα ήταν ένα αποτέλεσμα που θα παρουσιαστεί ως τακτική υποχώρηση και όχι ως στρατηγική ήττα.
Εάν η κρίση οδηγήσει σε εκρηκτική άνοδο τιμών ενέργειας, σοβαρή αποσταθεροποίηση αγορών ή διακοπή κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επιδιώξει ταχεία αποκλιμάκωση.
Παράγοντες πίεσης:
Ωστόσο, ακόμη και εδώ, η πιθανότερη μορφή θα ήταν μια διαπραγματευτική παύση και όχι μια άτακτη υποχώρηση.
Το κεντρικό ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα υπάρξει γενικευμένος πόλεμος ή σύντομη λήξη. Είναι αν η σύγκρουση θα παραμείνει σε έναν ελεγχόμενο κύκλο αντιποίνων ή αν θα μετατραπεί σε μακρά περιφερειακή φθορά με διαρκείς οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες.
Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές. Σε τέτοιες κρίσεις, η ταχύτητα της κλιμάκωσης συχνά υπερβαίνει την ταχύτητα της διπλωματίας — και εκεί κρίνεται η πορεία της ιστορίας.
Κανένα στοιχείο από τις πρώτες ωρες της επίθεσης δεν επιτρέπει πάντως αισιοδοξία για τα καλύτερα σενάρια.
