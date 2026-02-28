«Νόμιμος στόχος οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό» διαμηνύει το Ιράν – Τουλάχιστον 51 οι νεκροί από την επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή. Η ευρείας κλίμακας στρατιωτική αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση που ξεκίνησε, το πρωί του Σαββάτου, στο Ιράν, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αραβικές χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες «χτυπήθηκαν» 30 στόχοι, μεταξύ των οποίων η κατοικία του ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, το υπουργείο Άμυνας, το υπουργείο Πληροφοριών, το συγκρότημα του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, τα κεντρικά των Φρουρών της Επανάστασης καθώς και ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν στην Τεχεράνη.

Israel is confirmed to have launched “preemptive strikes” this morning against Iran. pic.twitter.com/KAMo8oldTe — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Ισραηλινός αξιωματούχος επισήμανε πως οι ισραηλινές επιθέσεις είχαν ως στόχο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος και στρατιωτικούς διοικητές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα το πρωί δεκάδες συναντήσεις Ιρανών υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην Τεχεράνη κατά την αιφνιδιαστική επίθεση που διεξήγαγε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πολλά μέρη της Τεχεράνης, όπου ήταν συγκεντρωμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ιρανικής πολιτικής διεύθυνσης και διεύθυνσης ασφαλείας», ανέφερε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός «αξιολογεί αυτήν την ώρα τα αποτελέσματα της επίθεσης» και είναι σε «κατάσταση προετοιμασίας σε πολλά μέτωπα σε περίπτωση που η εκστρατεία επεκταθεί σε άλλα θέατρα» της επιχείρησης, προστίθεται στο κείμενο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονταν για την επίθεση αυτή «στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού σχεδίου που είχε αναπτυχθεί στη διάρκεια μηνών, στο κέντρο της οποίας ήταν μία προσπάθεια (των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών) να εντοπίσουν ένα παράθυρο δράσης μόλις οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του καθεστώτος συναντιόντουσαν».

«Με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε ισραηλινή πηγή ασφαλείας σε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP, χωρίς να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα.

Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί

Το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν έχουν μέχρι στιγμής επιτύχει «πολύ υψηλό βαθμό επιτυχίας» στην εξάλειψη της ιρανικής ηγεσίας. Νωρίτερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως έπεσε νεκρός ο αρχιστράτηγος του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί καθώς και ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι.

Ali Shamkhani, Nuclear advisor of Khamebei has reportedly been killed in the airstrikes – israeli media pic.twitter.com/NyHYcoVmj5 — SILENT BRIEF (@SilentBriefHQ) February 28, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, έχει εξουδετερωθεί κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Ο Mohseni-Ejei επέβλεπε το δικαστικό σύστημα του Ιράν, το οποίο έχει αντιμετωπίσει διεθνή κριτική για τις σκληρές ποινές που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαμαρτυριών. Σύμφωνα με πληροφορίες επέβαλε τη θανατική ποινή σε χιλιάδες διαδηλωτές.

🚨 Breaking, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, Head of the Judiciary in Iran, was eliminated.



He gave the death sentence to thousands of protesters. pic.twitter.com/nwbClkdq8z — Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 28, 2026

Reuters: Εκτός Τεχεράνης ο Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, o ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, απομακρύνθηκε από την Τεχεράνη και μεταφέρθηκε σε ασφαλές συγκρότημα κατοικιών.

Το πρακτορείο TASNIM μετέδωσε πως ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

«Ανελέητοι βομβαρδισμοί»

Αξιωματούχοι κάνουν λόγο για το πρώτο μέρος επιχείρησης που θα διαρκέσει 4 μέρες και θα περιλαμβάνει «ανελέητους βομβαρδισμούς» κατά του Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη διαμηνύει πως η απάντησή της θα είναι άμεση και δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση σε επίπεδο έντασης με την προηγούμενη του καλοκαιριού, σύμφωνα με το Reuters.

MASSIVE explosions seen in Tehran as Israel launches attacks on the Iranian capital.#Tehran #Iran pic.twitter.com/TEySndNwia — Husan Awan (@husanmubarak47) February 28, 2026

Ιράν: Τουλάχιστον 51 νεκροί και 45 τραυματίες σε σχολείο θηλέων

Ένας από τους πυραύλους που χτύπησαν το Ιράν, προκάλεσαν πλήγμα σε σχολείο θηλέων, στο νότιο Ιράν, με το καθεστώς να κάνει λόγο για τουλάχιστον 51 νεκρούς.

«Κατά την επίθεση ισραηλινών πυραύλων που εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί εναντίον δημοτικού σχολείου θηλέων στην κομητεία (Μινάμπ), 51 μαθήτριες έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί και 60 μαθήτριες έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο κυβερνήτης της κομητείας.

The U.S and Israel has just murdered 24 girls so far, at their school in Minab city.



Western war mongers have no shame. This is what people like Nigel Farage and Pahlavi cultists are cheering for.pic.twitter.com/qkIEfHFXLL — Bushra Shaikh (@Bushra1Shaikh) February 28, 2026

Σύμφωνα πάντα με ιρανικά ΜΜΕ, τα περισσότερα από τα θύματα ήταν παιδιά.

Μάλιστα, ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι δύο ακόμη μαθητές σκοτώθηκαν σε σχολείο από άλλο πλήγμα στη Τεχεράνη.

Ιράν: «Νόμιμος στόχος οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό»

Όλες οι εγκαταστάσεις που ενεπλάκησαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν είναι «θεμιτοί στόχοι», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θεωρούν πως είναι θεμιτοί στόχοι οι εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαπολύθηκαν οι αμερικανικές και σιωνιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εγκαταστάσεις απ’ όπου εξαπολύθηκαν όλες οι ενέργειες εναντίον των επιχειρήσεων της ιρανικής άμυνας», δήλωσε ο Αραγτσί στην ιρανική τηλεόραση.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν «εκατοντάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, περιλαμβανομένων εκτοξευτήρων πυραύλων», μετά την έναρξη μιας επιχείρησης την οποία διεξάγει σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «εκατοντάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, περιλαμβανομένων εκτοξευτήρων πυραύλων στο δυτικό Ιράν. Παράλληλα με τα πλήγματα της αεροπορίας στο Ιράν, οι αντιαεροπορικές αμυντικές δυνάμεις εντοπίζουν και αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή τις απειλές που εκτοξεύονται από το Ιράν εναντίον του Κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Το Ισραήλ απαγόρευσε σήμερα τις δημόσιες συγκεντρώσεις, έκλεισε σχολεία και χώρους εργασίας και μετέφερε σε υπόγειες εγκαταστάσεις τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς κήρυξε, ολόκληρη τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποίώντας το κοινό για πλήγματα ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Οι ένοπλες δυνάμεις διέταξαν το κοινό να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες, ενώ επιστράτευσαν δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, μεταξύ άλλων και για την ενίσχυση των χερσαίων συνόρων της χώρας. Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην κινούνται στους δρόμους, αν δεν είναι απαραίτητο, ώστε να είναι ανεμπόδιστη η κυκλοφορία των οχημάτων ασφαλείας, καθώς και εκείνων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το Ισραήλ κινητοποιεί 70.000 εφέδρους

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα σχέδιο κινητοποίησης περίπου 70.000 εφέδρων τις επόμενες ημέρες, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν.

Αξιωματούχος των IDF δήλωσε ότι τα περισσότερα συστήματα αεράμυνας έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι ισραηλινοί σιδηρόδρομοι τέθηκαν σε λειτουργία το Σάββατο, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023, ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης και της ανάγκης για άμεση μεταφορά στρατιωτικών και πολιτών.

Η επιστράτευση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων και η πλήρης ενεργοποίηση της αεράμυνας σηματοδοτούν ότι η κρίση εισέρχεται σε φάση ευρείας στρατιωτικής κινητοποίησης, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή να παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

«Η επιχείρηση σχεδιαζόταν επί μήνες»

Νωρίτερα, αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν από αέρος και θαλάσσης.

Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ η απόφαση για την ημερομηνία που θα διεξαγόταν είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει ότι ο χρόνος των αρχικών επιθέσεων για τις πρωινές ώρες του Σαββάτου είχε σχεδιαστεί για να αιφνιδιάσει τους Ιρανούς, οι οποίοι δεν θα περίμεναν μια επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με το Associated Press, σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ που χθες Παρασκευή άνοιξε τα καταφύγια.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η «προληπτική επιφυλακή είναι απαραίτητη για την προετοιμασία του κοινού για την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων προς το κράτος του Ισραήλ».

Σε υπόγειες εγκαταστάσεις τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Ισραήλ

Αρκετά από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι μεταφέρονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, καθώς το Υπουργείο Υγείας της χώρας διέταξε την υψηλότερη βαθμίδα ετοιμότητας στις ιατρικές εγκαταστάσεις.



«Το Υπουργείο Υγείας έδωσε εντολή στα νοσοκομεία να εξάγουν τους ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του, καθώς διέταξε τα νοσοκομεία να μεταφερθούν σε υπόγειες εγκαταστάσεις.



Το Ιατρικό Κέντρο Sourasky του Τελ Αβίβ άνοιξε το υπόγειο νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με δήλωση του νοσοκομείου, και έχει αρχίσει να μεταφέρει ασθενείς και τμήματα στις ενισχυμένες εγκαταστάσεις.



«Ευαίσθητες μονάδες έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν σε προστατευμένους χώρους», ανέφερε το νοσοκομείο.



Το Ιατρικό Κέντρο Sheba στο Ramat Gan προετοιμάζεται να μεταφέρει τα τμήματά του στις υπόγειες εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με δήλωση του νοσοκομείου.



«Όλες οι ιατρικές, νοσηλευτικές και υλικοτεχνικές ομάδες είναι προετοιμασμένες και έτοιμες να παρέχουν βέλτιστη και ταχεία ιατρική περίθαλψη σε κάθε ασθενή», ανέφερε το νοσοκομείο.



Το νοσοκομείο Rambam στη Χάιφα ανέφερε σε δήλωσή του ότι εκκενώνει τις υπόγειες εγκαταστάσεις στάθμευσης για να προετοιμαστεί για «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».



«Το κοινό καλείται να μην προσέρχεται εκτός από επείγουσες και έκτακτες ιατρικές καταστάσεις», ανέφερε το νοσοκομείο.



Στο μεταξύ, η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, Magen David Adom, έκανε γνωστό πως βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, τον ισραηλινό στρατό και το Υπουργείο Υγείας, καθώς μεταβαίνουν από τις συνήθεις επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Ισραήλ: Η αντιπολίτευση στηρίζει τις επιθέσεις

Η αντιπολίτευση στο Ισραήλ εκφράζει την υποστήριξή της στις επιθέσεις κατά του Ιράν που πραγματοποιήθηκαν σε κοινή επιχείρηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.



«Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους μας: Ο λαός του Ισραήλ είναι ισχυρός. Οι IDF και η Πολεμική Αεροπορία είναι ισχυροί. Η ισχυρότερη δύναμη στον κόσμο στέκεται στο πλευρό μας», ανέφερε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.



«Σε στιγμές όπως αυτές, στέκουμε ενωμένοι – και νικάμε μαζί. Δεν υπάρχει συνασπισμός και δεν υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχει μόνο ένας λαός και ένας στρατός, με όλους μας να τους υποστηρίζουμε» πρόσθεσε.

Μοσάντ: «Να επιστρέψει το Ιράν στις ένδοξες μέρες του»

Η μυστική υπηρεσία Μοσάντ, μέσω του επίσημου καναλιού της στο Telegram, κάλεσε τους ιρανούς στην περσική γλώσσα να το βοηθήσουν «να επιστρέψει το Ιράν στις ένδοξες μέρες του». «Αδελφοί και αδελφές μας Ιρανοί, δεν είστε μόνοι! Έχουμε δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ασφαλές και ειδικό κανάλι Telegram ειδικά για εσάς. Μαζί θα επιστρέψουμε το Ιράν στις ένδοξες μέρες του», ανέφερε στην ανακοίνωση.

Η Μοσάντ καλεί τους Ιρανούς να μοιραστούν μαζί της «φωτογραφίες και βίντεο από τον δίκαιο αγώνα σας ενάντια στο καθεστώς».

«Χτυπήθηκε» και η Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν θέσεις του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάλ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας.

Τα πλήγματα ανακοινώθηκαν χονδρικά δυο ώρες προτού γίνει γνωστό ότι άρχισε κοινή στρατιωτική επιχείρηση Ισραήλ – ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Σε ανταπόδοση για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολά, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορεί το σιιτικό κίνημα ότι αποπειράται να επανεξοπλιστεί.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο είναι στην πράξη καθημερινή, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 βάζοντας, στη θεωρία, τέλος σ’ έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου.

Λίβανος: Έμμεσο μήνυμα στη Χεζμπολάχ

Οι ανώτατοι πολιτειακοί αξιωματούχοι του Λιβάνου κάλεσαν το Σάββατο όλες τις πλευρές να θέσουν σε προτεραιότητα τη σταθερότητα της χώρας και την ασφάλεια των πολιτών.

Οι δηλώσεις, λίγο μετά την έναρξη των πληγμάτων στο Ιράν, εκλαμβάνονται ως έμμεσο μήνυμα προς τη Χεζμπολάχ, εν μέσω ερωτημάτων για το κατά πόσο η οργάνωση, η οποία στηρίζεται από την Τεχεράνη και εμφανίζεται αποδυναμωμένη το τελευταίο διάστημα, ενδέχεται να εμπλακεί στη σύγκρουση προς υποστήριξη του Ιράν.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Να επιδείξετε αυτοσυγκράτηση

Ανησυχία για τις εξελίξεις στο Ιράν εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους «να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους αμάχους και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο».

The developments in Iran are greatly concerning. We remain in close contact with our partners in the region.



We reaffirm our steadfast commitment to safeguarding regional security and stability.



Ensuring nuclear safety and preventing any actions that could further escalate… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της προέδρου της Κομισιόν:

Οι εξελίξεις στο Ιράν προκαλούν σοβαρή ανησυχία. Παραμένουμε σε στενή επαφή με τους εταίρους μας στην περιοχή.

Επαναβεβαιώνουμε τη σταθερή μας δέσμευση για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Η διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας και η αποτροπή οποιωνδήποτε ενεργειών που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις ή να υπονομεύσουν το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης πυρηνικών όπλων είναι υψίστης σημασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει εκτεταμένες κυρώσεις σε απάντηση στις ενέργειες του δολοφονικού καθεστώτος του Ιράν και των Φρουρών της Επανάστασης και έχει σταθερά προωθήσει διπλωματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων μέσω διαπραγματευτικής λύσης.

Σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι πολίτες της ΕΕ στην περιοχή να μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας.

Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους αμάχους και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο.

ΥΠΕΞ Ομάν σε ΗΠΑ: «Μην εμπλέκεστε – Δεν είναι δικός σας πόλεμος»

Οργισμένο ήταν το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντ.

«Είμαι απογοητευμένος. Οι ενεργές και σοβαρές διαπραγματεύσεις έχουν υπονομευθεί για άλλη μια φορά. Αυτό δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών ούτε την παγκόσμια ειρήνη. Και προσεύχομαι για τους αθώους που θα υποφέρουν. Καλώ τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμπλακούν περαιτέρω. Αυτός δεν είναι δικός σας πόλεμος», έγραψε στο X ο Αλμπουσαΐντ, ο οποίος είχε διατελέσει ρόλο διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, μετά τις επιθέσεις στην Τεχεράνη.

Η Ρωσία αναστέλλει τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ

Το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές εταιρείες αερομεταφορών ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ, εν μέσω βομβαρδισμών.

Απειλές για επιθέσεις εναντίον πλοίων αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων από τους Χούθι

Η επιχείρηση «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενημέρωσή της αναφορικά με την αμερικανική και ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του Ιράν, προειδοποιεί ότι οι Χούθι απειλούν να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον πλοίων συμφερόντων Ισραήλ και ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

«Καλούμε όλη τη ναυτική βιομηχανία να παραμείνει σε εγρήγορση καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιθέσεων απέναντι σε όλα τα πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή», προστίθεται στην ενημέρωση.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» με τις δυνάμεις της σε πλοία στην ευρύτερη περιοχή επιχειρήσεων παραμένει «σε υψηλό συναγερμό» και όπως εξηγεί η ενημέρωση «είναι έτοιμη να συνεισφέρει με μέσα και δυνατότητες για να προστατέψει τις ζωές των ναυτικών, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να προωθήσει την ασφάλεια στις ναυτικές μετακινήσεις σε έναν από τους πιο ζωτικούς αλλά και τρωτούς θαλάσσιους διαδρόμους».

Ο Σάντσεθ αντιτίθεται στη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει τη μονομερή στρατιωτική δράση όπως την αποκάλεσε των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία, είπε, αποτελεί κλιμάκωση και συμβάλλει σε μια πιο επισφαλή και επιθετική διεθνή τάξη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο Σάντσεθ είπε ακόμη ότι απορρίπτει τις ενέργειες του ιρανικού καθεστώτος και του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

«Απαιτούμε άμεση αποκλιμάκωση και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Ιταλία: Η κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό του άμαχου πληθυσμού του Ιράν

Σε ανακοίνωσή της η ιταλική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι «ανανεώνει την εγγύτητά της προς τον άμαχο πληθυσμό του Ιράν ο οποίος συνεχίζει να ζητά με θάρρος τον σεβασμό των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η κυβέρνηση της Ρώμης θα έρθει σε επαφή με τους κύριους συμμάχους της περιοχής, ήδη από τις επόμενες ώρες, με στόχο την στήριξη κάθε πρωτοβουλίας που μπορεί να οδηγήσει στην μείωση της έντασης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, με τους οποίους συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις.

Η ιταλική κυβέρνηση, τέλος, καλεί όλους τους Ιταλούς που ζουν στο Ιράν να ακολουθήσουν προσεκτικά τις υποδείξεις της πρεσβείας τους.

Νορβηγία: «Δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο» η επίθεση στο Ιράν

Τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, τα οποία το Ισραήλ χαρακτήρισε «προληπτικά», δεν είναι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», εκτίμησε σήμερα ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε, ζητώντας να βρεθεί διπλωματική λύση.

«Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από το Ισραήλ προληπτική, αλλά δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Μια προληπτική επίθεση προϋποθέτει την ύπαρξη άμεσης απειλής», τόνισε ο Έσπεν Μπαρθ Έιντε.

«Ζητάμε από τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην εγκαταλείψουν την πιθανότητα εξεύρεσης διπλωματικών λύσεων στη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Ρωσία: «Επικίνδυνη περιπέτεια»

Από την πλευρά της η Ρωσία επέκρινε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν χαρακτηρίζοντάς τα «επικίνδυνη περιπέτεια» που απειλεί την περιοχή με «καταστροφή», εκτιμώντας ότι έχουν στόχο «να καταστρέψουν» την ιρανική κυβέρνηση διότι αρνείται να υποταγεί στις «επιταγές τους».

«Η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ ξεκίνησαν για μια ακόμη φορά μια επικίνδυνη περιπέτεια που φέρνει γοργά την περιοχή πιο κοντά σε μια ανθρωπιστική, οικονομική καταστροφή και, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί, σε μια πυρηνική» καταστροφή, τόνισε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι προθέσεις των επιτιθέμενων είναι ξεκάθαρες και τις έχουν δηλώσει ανοικτά: να καταστρέψουν τη συνταγματική τάξη και την κυβέρνηση ενός κράτους που τους είναι ανεπιθύμητο και αρνείται να υποκύψει στις επιταγές της βίας και της ηγεμονίας», πρόσθεσε.

Η Ινδονησία πρότεινε να μεσολαβήσει

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραβόμπο Σουμπιάντο, πρότεινε να μεσολαβήσει μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Η Ινδονησία καλεί όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να προτιμήσουν τον διάλογο και τη διπλωματία», ανέφερε στο Χ το υπουργείο.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ινδονησίας εξέφρασε τη διαθεσιμότητά του να διευκολύνει τον διάλογο με σκοπό την αποκατάσταση μιας ευνοϊκής κατάστασης ασφαλείας και, εφόσον συμφωνήσουν και τα δύο μέρη, είναι έτοιμος να μεταβεί στην Τεχεράνη για να διεξάγει διαμεσολάβηση», πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Έκτακτη Ανακοίνωση Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ισραήλ

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.

Έκτακτη Ανακοίνωση Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ισραήλ https://t.co/T7WqIBYngT pic.twitter.com/aJYMvkCMax — Greece in Israel (@GreeceInTelAviv) February 28, 2026

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Διαβάστε επίσης:

Η Ευρώπη «ρουφά» το αμερικανικό LNG – Εκτινάσσονται οι ναύλοι στον Ατλαντικό

Ο Καναδάς απομακρύνει προσωρινά μέρος του διπλωματικού προσωπικού του από το Τελ Αβίβ

Σύγκρουση Πακιστάν – Αφγανιστάν: Αποκλιμάκωση ζητά η ΕΕ, το «δικαίωμα» του Πακιστάν να «αμύνεται» υποστηρίζουν οι ΗΠΑ