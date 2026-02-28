«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε πως στοχοποίησε όλες τις αμερικάνικες βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Αμπού Ντάμπι

«Όλες οι βάσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ βρίσκονται στην εμβέλεια του Ιράν» προειδοποίησε αξιωματούχος της χώρας μιλώντας στο Reuters.

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε πως στοχοποίησε όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν από κοινού ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν έχει στοχεύσει:

Αεροπορική βάση Αλ-Ουδέιντ στο Κατάρ

Αεροπορική Βάση Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ

Αεροπορική Βάση Αλ-Ντάφρα στα ΗΑΕ

Την 5η αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Εκρήξεις στο Μπαχρέιν

Νωρίτερα, το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση και προέτρεψε τους πολίτες να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Το Εθνικό Κέντρο Επικοινωνιών του Μπαχρέιν αναφέρει ότι το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ «δέχθηκε πυραυλική επίθεση», σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν (BNA).

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω», προσθέτει, χωρίς να αποδίδει την επίθεση σε καμία χώρα. «Το κοινό καλείται να ακολουθεί τις οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες επίσημες αρχές και να λαμβάνει πληροφορίες μόνο από επίσημες πηγές», επισημαίνει.

Το Μπαχρέιν αποτελεί βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο και φιλοξενεί μόνιμα την έδρα του 5ου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού, καθώς και τις Ναυτικές Δυνάμεις Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, με έδρα τη Μανάμα.

Σημαντικές ζημιές στο Κουβέιτ

Πύραυλος, που εκτοξεύθηκε σήμερα από το Ιράν σε αντίποινα για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» στην πίστα μιας αεροπορικής βάσης στο Κουβέιτ, στην οποία σταθμεύουν μέλη της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, τον οποίο επικαλείται το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Η πίστα του αεροδρομίου υπέστη σημαντικές ζημιές, όμως κανένα μέλος του ιταλικού προσωπικού δεν τραυματίσθηκε», δήλωσε ο Ταγιάνι στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι οι ιταλοί στρατιωτικοί έχουν καταφύγει σε ένα μπούνκερ στη βάση.

Καταδικάζει η Σαουδική Αραβία

Εξάλλου η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον γειτόνων της, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου.

«Το βασίλειο καταδικάζει απερίφραστα και καταγγέλλει με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα τη βάναυση επίθεση του Ιράν και την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας», αναφέρετραι στην ανακοίνωση.

Εντούτοις στο κείμενο δεν γίνεται λόγος για ιρανικά πυρά με στόχο τη Σαουδική Αραβία, αν και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν νωρίτερα σήμερα εκρήξεις στην σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ.

Εκρήξεις και στο Άμπου Ντάμπι

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι σημειώθηκαν εκρήξεις και στο Αμπού Ντάμπι.

Ταυτόχρονα το Κατάρ καλεί τους πολίτες του να μείνουν σε εσωτερικό ασφαλή χώρο και μακριά από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένας ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε από το αντιπυραυλικό σύστημα Patriot.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Κατάρ συμμετέχει με τις αμυντικές ικανότητες του στον πόλεμο. Το περασμένο καλοκαίρι οι αρχές του Κατάρ είχαν αρνηθεί να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια σε ΗΠΑ και Ισραήλ υπό τον φόβο των ιρανικών αντιποίνων.

Φρουροί της Επανάστασης: «Νόμιμοι στόχοι όλες οι αμερικανικές βάσεις και τα συμφέροντα»

Όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, προειδοποιεί σε ανακοίνωσή του το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης

«Όπως είχαμε ανακοινώσει, σε απάντηση στην αναίσχυντη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, όλα τα κατεχόμενα εδάφη και οι εγκληματικές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δέχτηκαν συντριπτικά πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί αμείλικτα μέχρι να ηττηθεί οριστικά ο εχθρός.

Δεδομένης της επιθετικότητας του αμερικανικού στρατού και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, ενώ στοχεύει (το Ιράν) τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ Ισραήλ), όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Είθε το ηρωικό και γενναίο έθνος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να διατηρήσει την ειρήνη του. Οι ένοπλες δυνάμεις θα υπερασπιστούν τη χώρα, το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα αποφασιστικά και ακλόνητα».

