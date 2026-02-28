search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

28.02.2026

Αφγανιστάν: Αναφορές για συντριβή πακιστανικού αεροσκάφους, συνελήφθη ο πιλότος

Δυο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί του Σαββάτου (28.2.26) στην Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη, την επομένη των βομβαρδισμών της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν σε διάφορες πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καμπούλ.

Ο δημοσιογράφος άκουσε αεροσκάφος να περνά με ενεργοποιημένη τη μετάκαυση του κινητήρα, κατόπιν εκρήξεις από την περιοχή όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της Τζαλαλάμπαντ, πρωτεύουσας της επαρχίας Νανγκαρχάρ, στον δρόμο που συνδέει την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν με τα σύνορα με το Πακιστάν.

Πακιστανικό μαχητικό συνετρίβη στην ίδια πόλη και ο χειριστής του αιχμαλωτίστηκε ζωντανός, ανέφεραν λίγη ώρα αργότερα ο στρατός και η αστυνομία.

«Πακιστανικό μαχητικό καταρρίφθηκε στην έκτη συνοικία της Τζαλαλάμπαντ και ο πιλότος του αιχμαλωτίστηκε ζωντανός», ανέφερε ο Ταγέμπ Χαμάντ, εκπρόσωπος της αστυνομίας, πληροφορία που επιβεβαίωσε ο Ουαχιντουλά Μοχαμαντί, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Αυτός ο τελευταίος τόνισε ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε.

Κάτοικοι είπαν στο AFP ότι είδαν τον πιλότο να χρησιμοποιεί αλεξίπτωτο και να προσεδαφίζεται, προτού αιχμαλωτιστεί.

Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, πακιστανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αφγανικές πόλεις, κυρίως την πρωτεύουσα Καμπούλ και την Κανταχάρ, το λίκνο του ισλαμιστικού φονταμενταλιστικού κινήματος των Ταλιμπάν, κι η κυβέρνηση στο Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε πως κηρύσσει «ανοικτό πόλεμο» στις de facto αφγανικές αρχές. Την προηγουμένη, εξαπολύθηκε επίθεση αφγανικών δυνάμεων εναντίον θέσεων του πακιστανικού στρατού στα σύνορα.

Το Πακιστάν θα αμυνθεί «υπό όλες τις περιπτώσεις», επαναβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ μέσω X.

Η διπλωματία των ΗΠΑ από την πλευρά της κατέστησε σαφές χθες ότι υποστηρίζει «το δικαίωμα» του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των δυνάμεων της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν, όπως ανέφερε η τρίτη τη τάξει του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Άλισον Χούκερ, μέσω X.

Η αφγανική de facto κυβέρνηση διαβεβαίωσε από την πλευρά της ότι θέλει να αρχίσει «διάλογος» για να επιλυθεί η σύγκρουση. «Έχουμε επιμείνει ότι άπειρες φορές για την ανάγκη να υπάρξει ειρηνική λύση και ευχόμαστε πάντα το πρόβλημα να επιλυθεί μέσω διαλόγου», ανέφερε ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Παρότι διατηρούσαν στενές σχέσεις για δεκαετίες, το Πακιστάν -χώρα η οποία διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο- και το Αφγανιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές εχθροπραξίες αφότου επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021, εν μέσω χάους καθώς η κυβέρνηση που υποστηριζόταν από τη Δύση από το 2001 κατέρρευσε.

