Ο Καναδάς απομακρύνει προσωρινά μέρος του διπλωματικού προσωπικού του από το Τελ Αβίβ

Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι απομακρύνει προσωρινά μέρος του διπλωματικού προσωπικού της χώρας που υπηρετεί στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, εξαιτίας των «συνεχιζόμενων εντάσεων» στη Μέση Ανατολή, με φόντο την επαπειλούμενη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Η Οτάβα «έλαβε την απόφαση να απομακρύνει προσωρινά τους μη απολύτως απαραίτητους λειτουργούς στο Τελ Αβίβ» και η «διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη», πάντως «η πρεσβεία του Καναδά στο Ισραήλ παραμένει ανοικτή και οι προξενικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες», σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η καναδική κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης:

Σύγκρουση Πακιστάν – Αφγανιστάν: Αποκλιμάκωση ζητά η ΕΕ, το «δικαίωμα» του Πακιστάν να «αμύνεται» υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Τραγωδία στη Βολιβία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πτώση στρατιωτικού αεροσκάφους – Μετέφερε χαρτονομίσματα

Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχω λάβει οριστική απόφαση για στρατιωτική επιχείρηση» – Συναγερμός στην Τεχεράνη, κάνει πίσω στην αποθήκευση εμπλουτισμένου ουρανίου