search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 13:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 07:52

Ο Καναδάς απομακρύνει προσωρινά μέρος του διπλωματικού προσωπικού του από το Τελ Αβίβ

28.02.2026 07:52
CANADA USA

Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι απομακρύνει προσωρινά μέρος του διπλωματικού προσωπικού της χώρας που υπηρετεί στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, εξαιτίας των «συνεχιζόμενων εντάσεων» στη Μέση Ανατολή, με φόντο την επαπειλούμενη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Η Οτάβα «έλαβε την απόφαση να απομακρύνει προσωρινά τους μη απολύτως απαραίτητους λειτουργούς στο Τελ Αβίβ» και η «διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη», πάντως «η πρεσβεία του Καναδά στο Ισραήλ παραμένει ανοικτή και οι προξενικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες», σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η καναδική κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης:

Σύγκρουση Πακιστάν – Αφγανιστάν: Αποκλιμάκωση ζητά η ΕΕ, το «δικαίωμα» του Πακιστάν να «αμύνεται» υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Τραγωδία στη Βολιβία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πτώση στρατιωτικού αεροσκάφους – Μετέφερε χαρτονομίσματα

Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχω λάβει οριστική απόφαση για στρατιωτική επιχείρηση» – Συναγερμός στην Τεχεράνη, κάνει πίσω στην αποθήκευση εμπλουτισμένου ουρανίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agiatolah-ali-khanenei
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Δορυφορική φωτογραφία με την ισοπεδωμένη κατοικία του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ

pyrgos elegxoy el venizelow – new
ΕΛΛΑΔΑ

Eλευθέριος Βενιζέλος: Περίπου 20 πτήσεις ακυρώθηκαν μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

ursula-von-der-leyen
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Κοινή δήλωση Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – «Εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξελίξεις στο Ιράν»

vissi1-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Κλειστό απόψε το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται – Tι ανακοίνωσε

aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης από Σύνταγμα: «Μόνο ένοχοι και δειλοί συμπεριφέρονται έτσι μπροστά σε 57 νεκρούς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

iran_main
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα εξαλείψουμε τις απειλές»: Kοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν - 4 μέρες «ανελέητων βομβαρδισμών» περιλαμβάνει η πρώτη φάση (Video/Photos)

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 13:53
agiatolah-ali-khanenei
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Δορυφορική φωτογραφία με την ισοπεδωμένη κατοικία του Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ

pyrgos elegxoy el venizelow – new
ΕΛΛΑΔΑ

Eλευθέριος Βενιζέλος: Περίπου 20 πτήσεις ακυρώθηκαν μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

ursula-von-der-leyen
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Κοινή δήλωση Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – «Εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξελίξεις στο Ιράν»

1 / 3