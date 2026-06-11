Φωτιά στην Κερατέα κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα (Photos/Video)

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα το απόγευμα της Πέμπτης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέα Αττικής.
Στο σημείο έσπευσαν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
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