Φωτιά στην Κερατέα κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα (Photos/Video)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα το απόγευμα της Πέμπτης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέα Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

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