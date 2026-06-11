Τρίτη ημέρα καθυστερήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω ελέγχων στα ραδιοβοηθήματα – Πότε αναμένεται ομαλοποίηση

Από την Τρίτη, 9/6, επιβάτες που αναχωρούν ή φτάνουν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ξεπέρασαν ακόμη και τη μία ώρα.

Το φαινόμενο δεν οφείλεται σε κάποια έκτακτη βλάβη ή απρόβλεπτο συμβάν, αλλά σε προγραμματισμένους τεχνικούς ελέγχους που διεξάγει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου. Οι διαδικασίες επικεντρώνονται κυρίως στο Σύστημα Ενόργανης Προσγείωσης (Instrument Landing System (ILS)), το οποίο αποτελεί κρίσιμο επίγειο ραδιοναυτιλιακό μηχανισμό, καθώς παρέχει στους πιλότους ακριβή καθοδήγηση τόσο οριζόντια, όσο και καθ’ ύψος, κατά την τελική φάση προσέγγισης και προσγείωσης.

Οι έλεγχοι των αεροβοηθημάτων ακριβείας στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας ξεκίνησαν την Τρίτη και πραγματοποιούνται με τη χρήση ειδικού αεροσκάφους κυρίως τις ώρες αιχμής, από περίπου τις 15:00 έως τις 18:00, ενώ σήμερα, Πέμπτη 11/6, η διαδικασία ξεκίνησε στις 16:00. Αν και υπήρξαν εκτιμήσεις ότι οι έλεγχοι θα μπορούσαν να συνεχιστούν έως την Παρασκευή, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το πιθανότερο είναι να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας.

Την ίδια ώρα, με βάση οδηγίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια των ελέγχων περιορίζεται η ροή αφίξεων και αναχωρήσεων στο συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις που εκτιμώνται κατά μέσο όρο στα 45 έως 60 λεπτά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τη μία ώρα.

Το αποτέλεσμα είναι να προκαλείται ένα ντόμινο καθυστερήσεων και σε επόμενες πτήσεις, σε μια περίοδο όπου το θερινό πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με πιο συχνά δρομολόγια σε περισσότερους προορισμούς.

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