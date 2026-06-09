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09.06.2026 23:44

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Έως και 60 λεπτά καθυστερήσεις στις πτήσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω τεχνικών ελέγχων

09.06.2026 23:44
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Σημαντικές καθυστερήσεις αναμένεται να αντιμετωπίσουν την Τετάρτη και την Πέμπτη οι ταξιδιώτες που αναχωρούν ή φθάνουν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς οι πτήσεις θα επηρεαστούν από προγραμματισμένες διαδικασίες ελέγχου.

Οι έλεγχοι αφορούν στα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) μεταξύ 15:00 και 18:00. Για τις ανάγκες των δοκιμών, που εκτελούνται με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, απαιτείται περιορισμός της εναέριας κυκλοφορίας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αεροπορικές εταιρείες εκτιμούν ότι οι επιβάτες θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις, όσο και στις αφίξεις. Οι επιπτώσεις αναμένεται να επηρεάσουν όλες τις πτήσεις που εξυπηρετούνται από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, ενώ πιθανό θεωρείται και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε επόμενα δρομολόγια.

Παρόμοιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί και την Τρίτη, 9/6, προκαλώντας αντίστοιχα προβλήματα στο πρόγραμμα των πτήσεων. Παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι η μεγαλύτερη επιβάρυνση εκτιμάται πως θα σημειωθεί τις απογευματινές ώρες, όταν η επιβατική κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

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