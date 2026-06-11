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11.06.2026 18:29

Ο σεφ Κυριάκος Μητσοτάκης μαγεύει με τις γαστριμαργικές του δημιουργίες τη Μύκονο και μιλάει για το «βάρος» του ονόματός του – «Μου ζητούν ταυτότητα»

11.06.2026 18:29
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Ο σεφ Κυριάκος Μητσοτάκης, μακρινός συγγενής του πρωθυπουργού, έχει γίνει γνωστός στον χώρο της γαστρονομίας και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο «τιμόνι» του «Cavo Tagoo» στη Μύκονο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μακρινός ανιψιός του πρωθυπουργού, καθώς ο παππούς του και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν πρώτα ξαδέλφια.

Ο σεφ είχε γνωρίσει τον πρωθυπουργό στο παρελθόν, όταν ήταν ακόμη παιδί και δεν είχε ξεκινήσει την πορεία του στη μαγειρική.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΑΝΤ1, ο γνωστός σεφ σχολίασε με χιούμορ πως το όνομά του συχνά λειτουργεί σαν… κλειδί, σημειώνοντας ότι «σε δημόσιες υπηρεσίες και μπουζούκια ανοίγουν οι πόρτες».

Παράλληλα, ανέφερε ότι σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης (σ.σ. ο πρωθυπουργός) επισκεπτόταν το εστιατόριό του, το «Meraki», θα του ετοίμαζε ψάρι, «γιατί είναι και της υγιεινής διατροφής».

Οι αντιδράσεις στην καθημερινότητα

Όπως περιέγραψε στον ΑΝΤ1, όταν συστήνεται σε νέους ανθρώπους, ακόμη και σε περιπτώσεις κοινωνικών γνωριμιών ή φλερτ, συχνά συναντά δυσπιστία και επιφυλακτικότητα. «Ζητάνε να δουν ταυτότητα, έχω δώσει ταυτότητα και διαβατήριο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι υπάρχουν στιγμές που το όνομά του λειτουργεί εις βάρος του. Σε παλαιότερη τοποθέτησή του είχε αναφέρει πως «είναι δύσκολο να έχεις το όνοµα Μητσοτάκης, αλλά εγώ µε αυτό µεγάλωσα και το διακωµωδώ».

Παράλληλα, είχε σημειώσει ότι δέχεται και αρνητικά σχόλια, τα οποία όμως αντιμετωπίζει με ψυχραιμία, λέγοντας: «Εντάξει, υπάρχουν και µερικοί που µε βρίζουν, αλλά το προσπερνώ. Τις περισσότερες φορές έχουν χιούµορ».

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