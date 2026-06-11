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11.06.2026 12:27

Δήμητρα Παπαδοπούλου: Κάποια αστεία πια δεν είναι επιτρεπτά και καλώς δεν είναι, γιατί πέφτανε πολλές χοντράδες

11.06.2026 12:27
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Τη δική της θέση για τη συμπερίληψη, την πολιτική ορθότητα και τα όρια του δημόσιου λόγου εξέφρασε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών στο περιθώριο εκδήλωσης αφιερωμένης στη διαφορετικότητα.

Απαντώντας στο ερώτημα αν η ελληνική κοινωνία έχει κάνει βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, η δημιουργός τόνισε πως έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της αποδοχής.

«Σαφώς έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για να δεχτούμε οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον πιο όμορφα και πιο εύκολα. Ο καθένας πρέπει να είναι αυτό που είναι, με έναν σεβασμό για τον άλλον και να πορεύεται με αγάπη και συμπόρευση», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να υπάρχουνε όρια, αλλά όχι στο επίπεδο να μην τολμάμε να κάνουμε και μια πλάκα, ας πούμε, στον διπλανό μας, μην τυχόν και αυτό είναι παρενόχληση. Αλλά ο καθένας μέσα του ξέρει πότε είναι προσβλητικός και πότε δεν είναι. Κάποια αστεία πια δεν είναι επιτρεπτά, και καλώς δεν είναι, γιατί πέφτανε πολλές χοντράδες.

Και έγινε πολύ σωστά αυτό το όριο που μπήκε. Αλλά το λάθος είναι και να λογοκρινόμαστε, και κάθε ατάκα, ας πούμε, που μας έρχεται στο κεφάλι να την περνάμε από δέκα χιλιάδες λογοκρισίες, μην τυχόν και μας την πούνε».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Δήμητρα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόκτηση του πτυχίου της. «Χάρηκα πάρα πολύ που πήρα το πτυχίο μου. Ήταν μια μεγάλη εκκρεμότητα της ζωής και αν υπάρχει άλλη ζωή, ο μπαμπάς μου θα είναι πολύ χαρούμενος», εξομολογήθηκε.

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ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 13:36
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