28.02.2026 14:22
ΚΟΣΜΟΣ

28.02.2026 07:15

Τραγωδία στη Βολιβία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πτώση στρατιωτικού αεροσκάφους – Μετέφερε χαρτονομίσματα

28.02.2026 07:15
volivia

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή στη Βολιβία, σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε χαρτονομίσματα στο αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Λα Πας, αλλά βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης μετά την προσεδάφισή του κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα σε παρακείμενο δρόμο.

«Έχουμε καταμετρήσει από 15 ως 16 (νεκρούς)», είπε στον Τύπο, στον τόπο του δυστυχήματος, ο πύραρχος Πάβελ Τόβαρ. Έκανε επίσης λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες.

Νοσοκομεία της Ελ Άλτο απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να κάνουν εσπευσμένα δωρεές αίματος.

Η βολιβιανή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και αεροδρομίων (NAABOL) τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, τύπου C-130, με κωδικό FAB-81, που είχε απογειωθεί από τη Σάντα Κρους (ανατολικά), προκάλεσε δυστύχημα στο διεθνές αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, η λειτουργία του οποίου ανεστάλη προσωρινά.

Επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες την ώρα του δυστυχήματος. «Έπεφτε δυνατό χαλάζι και βλέπαμε αστραπές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κριστίνα Τσόκε, πωλήτρια 60 ετών, προσθέτοντας ότι το αυτοκίνητό της χτυπήθηκε από τροχό του μεταγωγικού με αποτέλεσμα η κόρη της να τραυματιστεί στο κεφάλι.

«Έβρεξε χαρτονομίσματα»

Πολλά από τα χαρτονομίσματα που είχε παραλάβει από την κεντρική τράπεζα της Βολιβίας το αεροσκάφος σκορπίστηκαν στην περιοχή κι η αστυνομία επενέβη, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και χημικών, για να απωθήσει πλήθος που προσπαθούσε να μαζέψει χρήματα, σύμφωνα με υλικό που κατέγραψαν κάμερες βολιβιανών τηλεοπτικών δικτύων.

Τα χαρτονομίσματα «δεν φέρουν σειριακούς αριθμούς» και «κατά συνέπεια, δεν έχουν νόμιμη αξία και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε για αγορές», ενώ η «συλλογή, η κατοχή και η χρήση τους αποτελούν παραβίαση» του νόμου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας.

Η εισαγγελία της Λα Πας κατήγγειλε εξάλλου ότι έγιναν λεηλασίες σε καταστήματα στην περιοχή του δυστυχήματος, καθώς κάποιοι προσπάθησαν να επωφεληθούν από το χάος. Η αστυνομία προχώρησε σε «12 προσαγωγές», είπε στον Τύπο ο εισαγγελέας Κάρλος Τόρες.

Ο πύραρχος Τόβαρ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων του δυστυχήματος να αυξηθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων ABI.

