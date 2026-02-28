Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχω λάβει οριστική απόφαση για στρατιωτική επιχείρηση» – Συναγερμός στην Τεχεράνη, κάνει πίσω στην αποθήκευση εμπλουτισμένου ουρανίου

Τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Ιράν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις εξέφρασε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει λάβει «οριστική απόφαση» για ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση, εν μέσω αυξημένων εντάσεων και μεγάλης ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, την επομένη του τρίτου κύκλου έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη με τη μεσολάβηση του Ομάν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν είναι «ακριβώς ευτυχής» με «τον τρόπο που διαπραγματεύονται οι Ιρανοί». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «δεν έχουμε λάβει οριστική απόφαση» για νέους ενδεχόμενους βομβαρδισμούς.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στο Τέξας, είχε απαιτήσει το Ιράν να μην προχωρά σε «καθόλου εμπλουτισμό» ουρανίου. «Δεν έχετε ανάγκη να κάνετε εμπλουτισμό, τόσο πετρέλαιο έχετε», είπε χαρακτηριστικά.

Ρόλος του Ομάν και «σημαντική πρόοδος»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο. Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δέχεται πλέον να μην αποθηκεύει εμπλουτισμένο ουράνιο.

«Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούργιο, που κάνει αληθινά τη διένεξη για τον εμπλουτισμό λιγότερο σημαντική, διότι πλέον λέμε πως δεν θα γίνεται αποθήκευση», ανέφερε.

Νέος κύκλος διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί «πολύ σύντομα», μετά από συνομιλίες τεχνικών ομάδων τη Δευτέρα στη Βιένη, με τη συμβολή ειδικών του Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας.

Αεροπλανοφόρα και προειδοποιήσεις

Με φόντο τη συνεχιζόμενη άνοδο της έντασης, οι ΗΠΑ κάλεσαν το μη απολύτως απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ να αποχωρήσει από το Ισραήλ, επικαλούμενες «κινδύνους για την ασφάλεια». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται τη Δευτέρα στο Ισραήλ.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον ενέγραψε το Ιράν σε νέα «μαύρη λίστα» χωρών που προβαίνουν σε «άδικες φυλακίσεις», καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να «φύγουν αμέσως».

Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, κάτι που το Ιράν αρνείται, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι πολιτικού χαρακτήρα. Η Ουάσινγκτον αξιώνει επίσης περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, αίτημα που η ιρανική πλευρά απορρίπτει.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να αποφύγει «υπερβολικές απαιτήσεις», προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

Διεθνής ανησυχία για κλιμάκωση

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για τον κίνδυνο περιφερειακής στρατιωτικής κλιμάκωσης. Η Κίνα κάλεσε τους υπηκόους της να εγκαταλείψουν το Ιράν «το συντομότερο δυνατό», ενώ η Βρετανία και η Γερμανία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τα ταξίδια στην περιοχή.

Η Turkish Airlines ανακοίνωσε την ακύρωση πτήσεων με προορισμό την Τεχεράνη από την Κωνσταντινούπολη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει στις 19 Φεβρουαρίου τελεσίγραφο «10 ως 15 ημερών» προτού αποφασίσει αν θα επιδιώξει συμφωνία ή θα διατάξει στρατιωτική επιχείρηση. Οι δύο πλευρές, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1979, επανεκκίνησαν τις συνομιλίες στα τέλη της περασμένης χρονιάς, μετά τη διακοπή τους λόγω του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ–Ιράν, στον οποίο ενεπλάκησαν για μία ημέρα και οι ΗΠΑ, βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η ένταση ακολουθεί την αιματηρή καταστολή μεγάλων διαδηλώσεων στο Ιράν τον Ιανουάριο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει τους διαδηλωτές.

