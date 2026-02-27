Άντριου: Ουίλιαμ και Χάρι δεν είχαν σχέσεις με τον θείο τους – «Κηλίδα για τη μοναρχία, να τον ξεφορτωθούμε πριν σαπίσει»

Τις σχεδόν ανύπαρκτες σχέσεις των γιων της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον θείο τους Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνσδορ αποκαλύπτει το τελευταίο επεισόδιο του podcast του περιοδικού HELLO!.

Μιλώντας στο A Right Royal Podcast, ο βασιλικός συντάκτης της “Mirror”, Ράσελ Μάιερς, είπε ότι οι δύο πρίγκιπες «ποτέ δεν είχαν στενή σχέση» με τον θείο τους – κάτι που αναφέρθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του για το νέο του βιβλίο, William And Catherine: An Intimate Inside Story.

Ο Ράσελ εξήγησε ότι, μετά τη συνέντευξη του Άντριου στο Newsnight το 2019 και τη συμφωνία με τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ γνωστοποίησε στην εκλιπούσα πλέον βασίλισσα Ελισάβετ και στον βασιλιά Κάρολο ότι θεωρούσε ότι ο Άντριου δεν έπρεπε να είναι ευπρόσδεκτος στην βασιλική οικογένεια, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Κηλίδα για τη μοναρχία ο Άντριου – Να τον ξεφορτωθούμε πριν σαπίσει»

Μιλώντας στο podcast, ο Ράσελ λέει: «Θυμόμαστε πόσο καταστροφική ήταν η συνέντευξη στο Newsnight. Ο Ουίλιαμ ήταν απολύτως πεπεισμένος ότι αυτό θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τη μοναρχία. Και εξέφρασε τη γνώμη του στη γιαγιά και τον πατέρα του ότι ο Άντριου θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το βασιλικό περιβάλλον, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά. Ότι ο Άντριου θα συνέχιζε να είναι μια κηλίδα για τη μοναρχία αν τον κρατούσαν κοντά τους. Και σίγουρα ότι έπρεπε να τον ξεφορτωθούν πριν αρχίσει να σαπίζει».

Τι έγραψε ο πρίγκιπας Χάρι για τον Άντριου στο βιβλίο του

Ο Χάρι έχει αναφερθεί μόνο εν συντομία στον θείο του στο βιβλίο του Spare, μετά τη μετακόμισή του στις ΗΠΑ το 2020.

Το απόσπασμα έρχεται προς το τέλος του βιβλίου, όταν ο Χάρι γράφει πότε αυτός και η Μέγκαν συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. «Κάναμε τα πρώτα βήματα, προσπαθώντας να είμαστε θετικοί. Δεν έχει και τόση σημασία πού ζούμε, είπαμε, αρκεί το Παλάτι να εκπληρώσει την υποχρέωσή του -και αυτό που ένιωθα ότι ήταν η έμμεση υπόσχεσή του- να μας κρατήσει ασφαλείς», γράφει ο Χάρι. «Η Μεγκ με ρώτησε ένα βράδυ: Δεν νομίζεις ότι θα μας άρουν ποτέ την ασφάλειά μας, έτσι δεν είναι; Ποτέ. Όχι σε αυτό το κλίμα μίσους. Και όχι μετά από αυτό που συνέβη στη μητέρα μου».

Συνεχίζει, «Επίσης, όχι μετά τον θείο μου Άντριου. Ενεπλάκη σε ένα επαίσχυντο σκάνδαλο, κατηγορούμενος για τη σεξουαλική επίθεση μιας νεαρής γυναίκας, και κανείς δεν είχε ούτε καν υπονοήσει ότι θα έχανε την ασφάλειά του. Όποια παράπονα κι αν είχαν οι άνθρωποι εναντίον μας, τα σεξουαλικά εγκλήματα δεν ήταν στη λίστα».

Αν και δεν πρόκειται για σχόλιο σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη του Άντριου, ο Δούκας του Σάσεξ θεωρεί σαφώς τις ενέργειες του θείου του επαίσχυντες. (Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Άντριου αρνείται πάντα οποιαδήποτε παράβαση.) Ο πρίγκιπας Χάρι, όπως ανέφερε το People την περασμένη εβδομάδα, ήταν πάντα «απογοητευμένος» από τις συγκρίσεις με τον θείο του. «Δεν ήταν ποτέ δίκαιο να τους βάλουμε μαζί», δήλωσε στο περιοδικό μια πηγή. «Ο Χάρι υπηρέτησε τη χώρα του, έκανε καλά τη δουλειά του και ποτέ δεν ενεπλάκη σε ανάρμοστη συμπεριφορά – κι όμως έχασε την ασφάλεια και τη στέγαση, ενώ ο Άντριου ήταν προστατευμένος για χρόνια».

Ο Χάρι πάντως δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τη σύλληψη του Άντριου ή τις τελευταίες κατηγορίες εναντίον του σε σχέση με το σκάνδαλο Έπσταϊν, όπως και ο αδελφός του και διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ.

