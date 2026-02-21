Τι έγινε κατά τις 11 ώρες κράτησης του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Λήψεις φωτογραφιών, δείγματα DNA και 1 τηλεφώνημα

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, παλαιότερα γνωστός ως Πρίγκιπας Άντριου, φέρεται να αντιμετωπίστηκε ως «κοινός ύποπτος για εγκληματικές δραστηριότητες» μετά τη σύλληψη του το πρωί της Πέμπτης.

Περίπου 20 αστυνομικοί από την αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση, με την υποστήριξη των συναδέλφων τους από την Αστυνομία του Νόρφολκ, συμμετείχαν στη σύλληψη και την επακόλουθη έφοδο στο νέο σπίτι του στο Wood Farm, στο κτήμα Σάντριγχαμ, σύμφωνα με την Telegraph.

Έφτασαν με πολλά αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά και ειδοποίησαν το προσωπικό προτού ενημερώσουν τον Άντριου, ο οποίος έκλεινε τα 66 εκείνη την ημέρα, ότι συλλαμβάνονταν ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα με την Sun.

Στη συνέχεια, του εκδόθηκε η τυπική προειδοποίηση: «Δεν είστε υποχρεωμένος να πείτε τίποτα, αλλά μπορεί να βλάψει την υπεράσπισή σας αν δεν αναφέρετε, όταν ερωτηθείτε, κάτι στο οποίο θα βασιστείτε αργότερα στο δικαστήριο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άντριου είχε τη δυνατότητα να ετοιμαστεί υπό την προσεκτική παρακολούθηση ενός από τους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν. Οι δύο ιδιωτικοί σωματοφύλακες του, πρώην αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, φέρονται να παρέμειναν στο πλευρό του καθώς οι αρχές έψαχναν το ακίνητο.

Περίπου μία ώρα αργότερα, ο Άντριου μπήκε στο πίσω μέρος ενός από τα αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά και κινήθηκε προς το Αστυνομικό Τμήμα του Άιλσαμ. Ένα περιπολικό της αστυνομίας του Νόρφολκ προχωρούσε μπροστά, ενώ ένα άλλο που μετέφερε τους σωματοφύλακες του ακολουθούσε από πίσω.

Πιστεύεται ότι στον Άντριου δεν πέρασαν χειροπέδες, καθώς δεν έχει ιστορικό βίας και ήταν απίθανο να προσπαθήσει να δραπετεύσει.

Κατά την άφιξή του στο τμήμα, ένας λοχίας επιβεβαίωσε ότι οι λόγοι της συλλήψεως ήταν νόμιμοι πριν εγκρίνει την κράτησή του. Ο Άντριου εξετάστηκε στη συνέχεια για να διασφαλιστεί ότι ήταν ψυχικά και σωματικά ικανός να κρατηθεί και να ανακριθεί.

Στη συνέχεια, τον έψαξαν για οτιδήποτε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βλάψει τον εαυτό του ή άλλους, προτού του διαταχθεί να παραδώσει το τηλέφωνό του και όλα τα αξεσουάρ του, όπως τη ζώνη του.

Στη συνέχεια, ο Άντριου φωτογραφήθηκε σαν ύποπτος, του πήραν δακτυλικά αποτυπώματα και υπέβαλε δείγμα σάλιου για το DNA. Δεν είναι σαφές εάν κρατήθηκε σε κελί ή σε απλό δωμάτιο, με έναν ή περισσότερους φρουρούς.

Ωστόσο, το τυπικό κελί κράτησης περιγράφεται ως «αυστηρό», καθώς περιέχει ένα στρώμα υπερυψωμένο έξι έως 30 εκατοστά από το πάτωμα και μια τουαλέτα.

Στον Άντριου επετράπη να κάνει ένα τηλεφώνημα πριν ανακριθεί και πιστεύεται ότι τηλεφώνησε σε έναν κορυφαίο δικηγόρο. Ο δικηγόρος πιθανότατα ήταν παρών κατά την ανάκριση, αν και οι δύο επιτρεπόταν να συνομιλήσουν εκ των προτέρων.

Εν τω μεταξύ, οι ερευνητές έψαξαν την τοποθεσία του Wood Farm καθώς και το παλιό σπίτι του Άντριου στο Royal Lodge στο Windsor την ώρα που βρισκόταν υπό κράτηση.

Ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος γύρω στις 7 το βράδυ και φαινόταν τρομοκρατημένος καθώς καθόταν στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου.

Δεν γνώριζε τίποτα εκ των προτέρων για την αστυνομική επιχείρηση, ούτε και ο αδελφός του, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄.

Μετά τη σύλληψη, ο 77χρονος μονάρχης δήλωσε : «Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα για τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ και την υποψία για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα».

«Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας.»

Ο Άντριου κατηγορείται ότι έστειλε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον εκλιπόντα Αμερικανό χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2001 έως το 2011.

