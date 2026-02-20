search
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, πέρασε το Γιβραλτάρ και μπήκε στη Μεσόγειο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

USS Gerald R. Ford

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, εισήλθε στη Μεσόγειο Θάλασσα, σύμφωνα με δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποστολή ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή την περασμένη εβδομάδα, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Ιστότοποι παρακολούθησης θαλάσσιων πλοίων δείχνουν ότι το αντιτορπιλικό κλάσης USS Mahan Arleigh Burke — μέρος της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford — διασχίζει το Στενό του Γιβραλτάρ.

Αναμένεται ότι το αεροπλανοφόρο θα χρειαστεί αρκετές ακόμη ημέρες για να φτάσει στη Μέση Ανατολή και να είναι έτοιμο να επιχειρήσει εναντίον του Ιράν.

Το θηριώδες αμερικανικό πυρηνoκίνητο αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το οποίο ξεκίνησε την πορεία του από την Καραϊβική, βρίσκεται πλέον στη Μεσόγειο και την Κυριακή, 22/2, αναμένεται να καταπλεύσει στη Σούδα και να παραμείνει στο λιμάνι της Κρήτης για τέσσερις μέρες, για ανεφοδιασμό τόσο σε καύσιμα, όσο και σε πυρομαχικά και τρόφιμα.

Στη συνέχεια, αφού αποπλεύσει από το λιμάνι των Χανίων, θα χρειαστεί περίπου μία μέρα για να βρεθεί στο Ισραήλ και να ενισχύσει την αμυντική διάταξη των Αμερικανών και του Τελ Αβίβ. Το Fοrd, διαθέτει αεροσκάφη τα οποία μπορούν να καταρρίψουν και να εντοπίσουν τους βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά και τα drones που πιθανόν να εκτοξεύσει η Τεχεράνη. 

