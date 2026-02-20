search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.02.2026 07:19

Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους, νεκρός ο ένας χειριστής (video)

20.02.2026 07:19
f-4phantom

Διθέσιο εκπαιδευτικό και ελαφρύ καταδιωκτικό αεροσκάφος της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη χθες Πέμπτη στο δυτικό Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους δυο πιλότους του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Το αεροσκάφος συνετρίβη ενώ εκτελούσε νυχτερινή εκπαιδευτική αποστολή στην επαρχία Χαμεντάν, που είναι γενικά ορεινή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ένας από τους χειριστές είναι σώος, πάντα σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που διευκρίνισε πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Quentin Griffiths: Θρίλερ με τον θάνατο του συνιδρυτή της Asos στην Ταϊλάνδη – Νεκρός μετά από πτώση από τον 17ο όροφο

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο Έρικ Ντέιν – Ο «McSteamy» του Grey’s Anatomy έχασε τη μάχη με τη νόσο ALS

Ποιες χώρες θα στείλουν δυνάμεις στη Γάζα: «Ενδιαφέρον» και από Τουρκία – 20.000 στρατιώτες και 12.000 αστυνομικοί στον θύλακα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brad-pitt-new-
LIFESTYLE

Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ – Τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού στο νησί (Video)

andrew_xroniko
ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Η επόμενη μέρα της «ιστορικής» σύλληψης του αγαπημένου γιου της Ελισάβετ, τα email στον Επστάιν και η στάση του Παλατιού

katotatos misthos 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθοί για κλάματα: Κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου, ένας στους τρεις εργαζόμενος με 1000 μικτά  

DW
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χειροπέδες σε δημοσιογράφο της Deutsche Welle για fake news και… προσβολή του Ερντογάν

kiberly-chroysala-menounos-new
LIFESTYLE

Μαρία Μενούνος: Το ταξίδι στην Ελλάδα, η λαμπερή βραδιά και οι ξεχωριστές παρουσίες (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:31
brad-pitt-new-
LIFESTYLE

Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ – Τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού στο νησί (Video)

andrew_xroniko
ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Η επόμενη μέρα της «ιστορικής» σύλληψης του αγαπημένου γιου της Ελισάβετ, τα email στον Επστάιν και η στάση του Παλατιού

katotatos misthos 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθοί για κλάματα: Κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου, ένας στους τρεις εργαζόμενος με 1000 μικτά  

1 / 3