Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους, νεκρός ο ένας χειριστής (video)

Διθέσιο εκπαιδευτικό και ελαφρύ καταδιωκτικό αεροσκάφος της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη χθες Πέμπτη στο δυτικό Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους δυο πιλότους του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Το αεροσκάφος συνετρίβη ενώ εκτελούσε νυχτερινή εκπαιδευτική αποστολή στην επαρχία Χαμεντάν, που είναι γενικά ορεινή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Iranian Air Force F-4 crashes near Nozheh Air Base, killing pilot Mahdi Firoozmand.

Iran is still flying 1960s-era jets because sanctions block modernization — every crash quietly weakens its real war capacity.

In a prolonged conflict, can Iran sustain air power without… pic.twitter.com/kMu1BOnNe8 — Nostayug (@nostayug) February 20, 2026

Ο ένας από τους χειριστές είναι σώος, πάντα σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που διευκρίνισε πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Video shows the crash site of an Iranian 🇮🇷 Air Force F‑4E Phantom II fighter jet near Hamedan base after it went down during a training flight,killing the pilot,according to Iranian state media.

#Iran #IranAirForce #F4Phantom #CrashFootage #BreakingNews Source: Iranian media /… pic.twitter.com/yS5R7kqXBx — The War Journal (@Thewarjurnal_) February 20, 2026

Διαβάστε επίσης:

Quentin Griffiths: Θρίλερ με τον θάνατο του συνιδρυτή της Asos στην Ταϊλάνδη – Νεκρός μετά από πτώση από τον 17ο όροφο

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο Έρικ Ντέιν – Ο «McSteamy» του Grey’s Anatomy έχασε τη μάχη με τη νόσο ALS

Ποιες χώρες θα στείλουν δυνάμεις στη Γάζα: «Ενδιαφέρον» και από Τουρκία – 20.000 στρατιώτες και 12.000 αστυνομικοί στον θύλακα