Quentin Griffiths: Θρίλερ με τον θάνατο του συνιδρυτή της Asos στην Ταϊλάνδη – Νεκρός μετά από πτώση από τον 17ο όροφο

Νεκρός μετά από πτώση από το μπαλκόνι διαμερίσματος στον 17ο όροφο ουρανοξύστη στην Ταϊλάνδη βρέθηκε ο συνιδρυτής της διαδικτυακής εταιρείας λιανικής πώλησης ρούχων Asos, Κουέντιν Γκρίφιθς.

Το πτώμα του 58χρονου εκατομμυριούχου βρέθηκε στο έδαφος κάτω από τα μπαλκόνια του κτιρίου στην Πατάγια.

Αν και οι αστυνομικοί είπαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια αναστάτωσης μέσα στο διαμέρισμα, ωστόσο δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Όπως σημειώνει η Daily Mail το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω μιας συνεχιζόμενης διαμάχης με την πρώην σύζυγό του από την Ταϊλάνδη, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε 570.000 ευρώ από μια εταιρεία που λειτουργούσαν μαζί.

Ο Γκρίφιθς συνελήφθη και ανακρίθηκε το 2025, αφού η πρώην σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι εκείνος είχε πλαστογραφήσει έγγραφα για να πουλήσει γη και μετοχές της επιχείρησης χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, με τον 58χρονο να αρνείται τις κατηγορίες και να αφήνεται ελεύθερος μετά την ανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα παρέμενε ανοιχτή μέχρι την ημέρα που ο Γκρίφιθς έπεσε στο κενό

Πηγή κοντά στην οικογένειά του δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Είναι ένα πραγματικό μυστήριο. Έχει χρησιμοποιηθεί η φράση “ύποπτες συνθήκες”, αλλά απλά δεν γνωρίζουμε ακόμα».

Ο Γκρίφιθς ήταν ένας από τους τρεις που ίδρυσαν την Asos το 2000, μαζί με τους Νικ Ρόμπερτσον και Άντριου Ρίγκαν. Η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο κολοσσό λιανικής αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας και τη Μισέλ Ομπάμα να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που έχουν φορέσει τα σχέδια της μάρκας.

Ο ίδιος είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το 2005 ενώ ήταν διευθυντής μάρκετινγκ έχοντας κερδίσει εκατομμύρια ευρώ από πώληση μετοχών το 2010 και το 2013 ενώ στην Ταϊλάνδη ζούσε από το 2007.

