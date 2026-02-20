Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο Έρικ Ντέιν – Ο «McSteamy» του Grey’s Anatomy έχασε τη μάχη με τη νόσο ALS

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Αμερικανός ηθοποιός Έρικ Ντέιν, γνωστός από τον ρόλο του δρ. Μαρκ Σλόαν στη δημοφιλή σειρά «Grey’s Anatomy». Ο ηθοποιός πέθανε την Πέμπτη, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με τη νόσο ALS, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

Σε ανακοίνωση της οικογένειάς του αναφέρεται: «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από γενναία μάχη με τη νόσο ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».

Η ανακοίνωση επισημαίνει ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του ο ηθοποιός έγινε «παθιασμένος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας» για την ALS, επιδιώκοντας να συμβάλει στην ενίσχυση της στήριξης όσων δίνουν την ίδια μάχη. «Θα λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε με αγάπη για πάντα», σημειώνεται, ενώ η οικογένεια ζήτησε ιδιωτικότητα.

Ο Ντέιν είχε γνωστοποιήσει το 2025 ότι πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ, και από τότε είχε αφιερώσει σημαντικό μέρος της δημόσιας παρουσίας του στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη συγκεκριμένη νευροεκφυλιστική ασθένεια, για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία.

Η πορεία στην τηλεόραση και ο «McSteamy»

Η καριέρα του ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με μικρούς ρόλους σε δημοφιλείς σειρές, όπως τα «The Wonder Years» και «Roseanne», ενώ ακολούθησε πολυεπεισοδιακή συμμετοχή στη σειρά «Gideon’s Crossing».

Το 2003 υποδύθηκε τον Τζέισον Ντιν στη σειρά «Charmed», πριν αναλάβει, το 2006, τον ρόλο που τον καθιέρωσε: τον γοητευτικό δρ. Μαρκ Σλόαν στο «Grey’s Anatomy» του δικτύου ABC. Με το προσωνύμιο «McSteamy», αποτέλεσε βασικό μέλος του καστ από τον τρίτο έως τον ένατο κύκλο της σειράς, επιστρέφοντας ξανά το 2021 στον 17ο κύκλο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη σειρά, συμμετείχε και σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως τα «X-Men: The Last Stand», «Marley & Me» και «Burlesque».

Ο ρόλος στο Euphoria και οι τελευταίες εμφανίσεις

Το 2019 ανέλαβε τον ρόλο του Καλ Τζέικομπς, αυστηρού πατέρα του χαρακτήρα Νέιτ, στη σειρά «Euphoria». Επανέλαβε τον ρόλο στον δεύτερο κύκλο και επρόκειτο να εμφανιστεί και στον τρίτο και τελευταίο κύκλο της σειράς.

Παρέμεινε ενεργός μέχρι πρόσφατα, με τελευταία του εμφάνιση το περασμένο φθινόπωρο σε επεισόδιο της σειράς «Brilliant Minds», όπου υποδύθηκε πυροσβέστη που πάσχει από ALS. Ο δημιουργός της σειράς, Μάικλ Γκράσι, είχε δηλώσει ότι ο Ντέιν επιθυμούσε να συμμετάσχει, καθώς ήταν θαυμαστής της παραγωγής.

Ο Έρικ Ντέιν ήταν πατέρας δύο έφηβων κοριτσιών, που απέκτησε με την ηθοποιό Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.

Διαβάστε επίσης

Ποιες χώρες θα στείλουν δυνάμεις στη Γάζα: «Ενδιαφέρον» και από Τουρκία – 20.000 στρατιώτες και 12.000 αστυνομικοί στον θύλακα

Ελεύθερος ο Άντριου δώδεκα ώρες μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση Επστάιν: Η «πτώση», οι κατηγορίες και οι αντιδράσεις – Όλο το χρονικό

«Τύμπανα» πολέμου στη Μέση Ανατολή: Τα τελεσίγραφα του Τραμπ, οι δυνάμεις στη Μεσόγειο και τα κοινά γυμνάσια Ιράν-Ρωσίας