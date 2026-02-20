«Τύμπανα» πολέμου στη Μέση Ανατολή: Τα τελεσίγραφα του Τραμπ, οι δυνάμεις στη Μεσόγειο και τα κοινά γυμνάσια Ιράν-Ρωσίας

Στην πολεμική ρητορική με το Ιράν επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, την ώρα που η Ουάσιγκτον αυξάνει τις δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή και οι επιτελείς του Πενταγώνου δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήγματα κατά του Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα, η Μόσχα συστήνει αυτοσυγκράτηση, ενώ πραγματοποιεί κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Τεχεράνη, το καθεστώς της οποίας θωρακίζεται για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, έδωσε διορία 10 ημερών στην Τεχεράνη, αλλιώς προειδοποίησε ότι «θα συμβούν άσχημα πράγματα». Αναφερόμενος στο Ιράν, σχολίασε αινιγματικά: «Μπορεί να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα ή και όχι». Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «ίσως κάνουμε συμφωνία, αλλά θα το μάθετε πιθανόν τις επόμενες 10 ημέρες».

Trump on Iran:



We may have to take it a step further, or we may not.



Maybe we are going to make a deal. You are going to be finding out over the next probably 10 days. pic.twitter.com/zvLfMVLrb2 — Clash Report (@clashreport) February 19, 2026

«Είχαμε καλές συνομιλίες με το Ιράν. Πρέπει να πετύχουμε μια ουσιαστική συμφωνία, διαφορετικά θα συμβούν άσχημα πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε με το Ιράν. Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή αν διαθέτουν πυρηνικό όπλο. Αυτό τους έχει καταστεί σαφές με πολύ έντονο τρόπο», επανέλαβε.

Την ίδια ώρα, στην ευρύτερη περιοχή όλα δείχνουν ότι το Πεντάγωνο μέσω μιας τεράστιας κινητοποίησης προετοιμάζεται για τα πάντα ακόμη και για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης συγκρουσης με το Ιράν.

Ο χάρτης των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή – Κοινές ασκήσεις Ρωσίας – Ιράν

Έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν θα είναι από το Σάββατο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ενημέρωσαν τον Ντόναλντ Τραμπ κορυφαίοι αξιωματούχοι εθνικής ασφαλείας, σύμφωνα με τα μεγαλύτερα αμερικανικά ΜΜΕ.

Στην Αραβική Θάλασσα βρίσκεται ήδη το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν, με χιλιάδες στρατιώτες και δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, ενώ στη Μεσόγειο θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το Τζέραλντ Φορντ.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσε κανείς να προβάλει υπέρ ενός πλήγματος κατά του Ιράν […] Θα ήταν πολύ συνετό εκ μέρους του Ιράν να κάνει μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το αεροπλανοφόρο Λίνκολν, έγιναν κοινές ασκήσεις Ιρανών και Ρώσων στη Θάλασσα του Ομάν και τον Βόρειο Ινδικό Ωκεανό, με τη συμμετοχή της ρωσικής κορβέτας «Στόικι».





Επισήμως, στόχος των ασκήσεων είναι ο συντονισμός στην καταπολέμηση της «θαλάσσιας τρομοκρατίας». Στην ουσία συνιστούν επίδειξη των στενών σχέσεων Μόσχας-Τεχεράνης σε μία τόσο τεταμένη περίοδο.





Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε έντονα τη Βρετανία για την απόφασή της να επιστρέψει τις νήσους Τσάγκος στον Μαυρίκιο και τόνισε ότι σε περίπτωση πολέμου με το Ιράν θα του είναι απαραίτητη η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, την οποία πάντως η Βρετανία θα νοικιάζει για 99 χρόνια.



Οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι οι εχθροπραξίες θα ξεκινήσουν πάρα πολύ σύντομα, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι τοΙράν θα υποστεί αδιανόητες συνέπειες αν επιτεθεί στοΙσραήλ.

Εν μέσω ανησυχιών για επικείμενο πλήγμα, το Κρεμλίνο συστήνει αυτοσυγκράτηση και ο Ντόναλντ Τουσκ καλεί τους Πολωνούς να εγκαταλείψουν το Ιράν.

«Παρακαλώ φύγετε αμέσως, όλοι όσοι βρίσκεστε ακόμα στο Ιράν και σε καμία περίπτωση μην ταξιδέψετε σε αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας.

Οι Ιρανοί προετοιμάζονται για πόλεμο. Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι οχυρώνουν πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις με πλάκες τσιμέντου και επιχωματώσεις, ενώ παράλληλα θάβουν τις εισόδους των τούνελ και επισκευάζουν βάσεις πυραύλων που είχαν πληγεί το καλοκαίρι στον πόλεμο των 12 ημερών.

Έτοιμος ο αμερικανικός στρατός για επίθεση ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο

Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να «χτυπήσει» το Ιράν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πάρει ακόμα την οριστική απόφαση για το αν θα δώσει τέτοια εντολή, σύμφωνα με πηγές του CNN.

Ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι ο στρατός θα μπορούσε να είναι έτοιμος για επίθεση έως το Σαββατοκύριακο, έπειτα από σημαντική συγκέντρωση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Όμως, μία από τις πηγές επεσήμανε πως ο Τραμπ κατ’ ιδίαν έχει επιχειρηματολογήσει τόσο υπέρ, όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης και έχει ζητήσει τη γνώμη συμβούλων και συμμάχων για το τι είναι καλύτερο.

Κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Εθνικής Ασφάλειας συναντήθηκαν την Τετάρτη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν, ανέφερε άτομο με γνώση της συνάντησης. Επίσης, ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ για τις συνομιλίες που είχαν την Τρίτη με το Ιράν στη Γενεύη.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ θα πάρει την απόφαση έως το Σαββατοκύριακο. «Περνά πολύ χρόνο σκεπτόμενος το θέμα», ανέφερε η μία πηγή του CNN.

Παρόμοιες πληροφορίες δημοσίευσε πρώτο το CBS News, σύμφωνα με το οποίο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Εθνικής Ασφάλειας έχουν πει στον Τραμπ πως ο στρατός είναι έτοιμος για πιθανά πλήγματα στο Ιράν από το Σάββατο. Ωστόσο το χρονοδιάγραμμα όποιας ενέργειας είναι πιθανό να πάει μετά το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν πηγές του CBS News που έχουν σχέση των σχετικών συζητήσεων.

Οι συζητήσεις είναι «ρευστές και σε εξέλιξη», καθώς ο Λευκός Οίκος «ζυγίζει» τους κινδύνους για κλιμάκωση, όπως και τις πολιτικές και στρατιωτικές συνέπειες της αυτοσυγκράτησης, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Οι ασαφείς δηλώσεις των Αμερικανών έχουν ενισχύσει τους φόβους για στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, παρότι φαινομενικά η Ουάσιγκτον τρέφει ελπίδες για διπλωματική λύση.

Το «USS Gerald Ford» και η ομάδα κρούσης του- η πιο προηγμένη του οπλοστασίου των ΗΠΑ- θα μπορούσε να φτάσει στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο. Δυνάμεις της αμερικανικής αεροπορίας που εδρεύουν στη Βρετανία, μεταξύ άλλων αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μαχητικά, επανατοποθετούνται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές του CNN.

Το αμερικανικό δίκτυο δημοσίευσε χάρτη που αποτυπώνει τη συγκέντρωση των αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Από τα μέσα Ιανουαρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούν αεροσκάφη και πλοία. Ανάμεσά τους ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος RC-135V που μεταφέρθηκε στη βάση της Σούδας, σύμφωνα με το CNN. Επίσης, αεροσκάφη έχουν μεταφερθεί στις βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη Μέση Ανατολή βρίσκονται ήδη το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και η ομάδα κρούσης του- που περιλαμβάνει αντιτορπιλικά, πολεμικά αεροσκάφη, ελικόπτερα- και άλλα έξι πολεμικά πλοία.

Δορυφορικές εικόνες από τις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Η «αρμάδα» περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, το οποίο, συνοδεύεται από τρία πολεμικά πλοία εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk, που είχαν χρησιμοποιηθεί και κατά την επίθεση σε δύο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο. Τα πολεμικά πλοία διαθέτουν επίσης συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Τα stealth μαχητικά F-35 και τα επιθετικά F/A-18 του αεροπλανοφόρου βρίσκονται σε απόσταση βολής από δεκάδες στόχους εντός του Ιράν, εφόσον ο Τραμπ δώσει την εντολή για επίθεση.

Σε μια κίνηση που ενισχύει περαιτέρω το ενδεχόμενο επικείμενης επίθεσης, οι ΗΠΑ αύξησαν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, διατάσσοντας και δεύτερη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου να μεταβεί στο σημείο. Η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού, το U.S.S. Gerald R. Ford, καθώς και τρία από τα συνοδευτικά του αντιτορπιλικά.

”Where the U.S. Is Building Up Military Force Near Iran”https://t.co/1zGzfuLN6R

Source: New York Times pic.twitter.com/IwaKdsyKa1 — Magnus Ranstorp (@MagnusRanstorp) February 19, 2026

Την Τετάρτη, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και πλοίων που εξέτασαν οι New York Times, η δύναμη αυτή κατευθυνόταν προς τα Στενά του Γιβραλτάρ. Τα πολεμικά αεροσκάφη του Ford είχαν χρησιμοποιηθεί στην επίθεση της 3ης Ιανουαρίου κατά της Βενεζουέλας, κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο.

Επιπλέον, ακόμη ένα αντιτορπιλικό στάλθηκε στη βόρεια Αραβική Θάλασσα, ενώ ένα ακόμη βρίσκεται καθ’ οδόν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πολεμικού Ναυτικού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αντιτορπιλικών στην ευρύτερη περιοχή στα 13.

Η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti, στην ανατολική Ιορδανία, φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε κεντρικό κόμβο για τα αμερικανικά αεροπορικά μέσα που συμμετέχουν στην ανάπτυξη δυνάμεων. Τουλάχιστον δύο διαδοχικές αφίξεις επιθετικών αεροσκαφών έφτασαν στη βάση μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, αυξάνοντας τον αριθμό τους εκεί σε σχεδόν 30.

Πέρα από τα επιθετικά αεροσκάφη, τέσσερα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρεμβολή ραντάρ και συστημάτων επικοινωνιών, έφτασαν στην Ιορδανία στα τέλη Ιανουαρίου.

Επιπλέον, δορυφορική εικόνα της 30ής Ιανουαρίου έδειξε τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper στη βάση.

Δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δορυφορικές εικόνες υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ μετακινούν επίσης πρόσθετα αεροσκάφη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού και αναγνωριστικών αεροσκαφών εξοπλισμένων με προηγμένους αισθητήρες και κάμερες. Παράλληλα, δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταγωγικά έχουν μετασταθμεύσει πρόσφατα από τις ΗΠΑ σε βάσεις που εκτείνονται από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να υποστηρίξουν τις δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

Επιπλέον, το Πεντάγωνο έχει αποστείλει περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και THAAD στην περιοχή, προκειμένου να ενισχύσει την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από ενδεχόμενα αντίποινα με ιρανικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Στην περιοχή βρίσκονται περίπου 30.000 έως 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες.

Βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που εδρεύουν στις ΗΠΑ και θα μπορούσαν να πλήξουν στόχους στο Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υψηλότερης από το συνηθισμένο. Το Πεντάγωνο αναβάθμισε το επίπεδο επιφυλακής τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ ζήτησε επιλογές αντίδρασης στην κυβερνητική καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα.

Έκτοτε, αρκετά αεροσκάφη ειδικών επιχειρήσεων, επιτήρησης και εναέριου ανεφοδιασμού έχουν σταλεί στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό. Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι γνωστή ως προκεχωρημένο αεροδρόμιο ανάπτυξης για τα stealth βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς B-2.

Διαβάστε επίσης:

Times: Η Βρετανία αρνείται να δώσει πρόσβαση στις ΗΠΑ στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Σκάνδαλο Επστάιν: Οι Βρετανοί πανηγυρίζουν για τη σύλληψη του Άντριου, «του αξίζει!» – Κινδυνεύει ακόμη και με ισόβια

Ποιες χώρες θα στείλουν δυνάμεις στη Γάζα: «Ενδιαφέρον» και από Τουρκία – 20.000 στρατιώτες και 12.000 αστυνομικοί στον θύλακα