Συμβούλιο Ειρήνης: Τελεσίγραφο 10 ημερών στο Ιράν από Τραμπ – Επτά δισ. από 9 χώρες για τη Γάζα

Ξεκίνησαν σήμερα, Πέμπτη 19/2, στην Ουάσινγκτον οι εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης, με στόχο την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας. Στη συνάντηση συμμετέχουν ηγέτες και αντιπρόσωποι από περισσότερες από 40 χώρες.

Πλαισιωμένος από τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Ντόναλντ Τραμπ, στάθηκε για την καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία, πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τα επιμέρους σκέλη του ειρηνευτικού του σχεδίου για τη Γάζα.

Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε με τη γνωστή, αν και αμφιλεγόμενη, δήλωση ότι έχει συμβάλει στον τερματισμό οκτώ πολέμων, προσθέτοντας ωστόσο ότι «του έχει ξεφύγει» η κατάσταση στην Ουκρανία.

Παρά την παρουσία δεκάδων παγκόσμιων ηγετών στη συνεδρίαση, ο Τραμπ επισήμανε ότι αρκετές χώρες δεν έχουν ακόμη αποδεχτεί την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, ωστόσο, όπως είπε, «θα το κάνουν».

«Σχεδόν όλοι έχουν αποδεχθεί, και όσοι δεν το έχουν κάνει, θα το κάνουν. Κάποιοι προσπαθούν να το παίξουν… πονηροί, αυτό δεν λειτουργεί. Δεν μπορείς να το παίζεις πονηρός μαζί μου», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «Πρόκειται για το συμβούλιο με το μεγαλύτερο κύρος που έχει συγκροτηθεί ποτέ».

Σημειώνεται ότι η αρχική αποστολή του Συμβουλίου Ειρήνης είναι να εργαστεί για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος τού προσέδωσε σήμερα έναν ευρύτερο σκοπό, που είναι η επίλυση των συγκρούσεων ανά τον κόσμο.

Συμφωνία με το Ιράν σε 10 ημέρες, «διαφορετικά θα συμβούν άσχημα πράγματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο Ιράν, σχολιάζοντας αινιγματικά: «Μπορεί να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα ή και όχι». Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «ίσως κάνουμε συμφωνία, αλλά θα το μάθετε πιθανόν τις επόμενες 10 ημέρες».

Trump on Iran:



We may have to take it a step further, or we may not.



Maybe we are going to make a deal. You are going to be finding out over the next probably 10 days. pic.twitter.com/zvLfMVLrb2 February 19, 2026

«Είχαμε καλές συνομιλίες με το Ιράν. Πρέπει να πετύχουμε μια ουσιαστική συμφωνία, διαφορετικά θα συμβούν άσχημα πράγματα», δήλωσε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης. «Έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε με το Ιράν. Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή αν διαθέτουν πυρηνικό όπλο. Αυτό τους έχει καταστεί σαφές με πολύ έντονο τρόπο», επανέλαβε.

Η χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Σε σχέση με το ίδιο το Συμβούλιο Ειρήνης, στο οποίο απέφυγαν να συμμετάσχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «ποτέ δεν υπήρξε κάτι που να το φτάνει σε κύρος».

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι εννέα χώρες δεσμεύονται να συνεισφέρουν συνολικά 7 δισ. δολάρια σε πακέτο βοήθειας για τη Γάζα, και συγκεκριμένα οι: Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαρόκο, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ουζμπεκιστάν και Κουβέιτ.

«Κάθε δολάριο που δαπανάται αποτελεί επένδυση στη σταθερότητα και στην ελπίδα για μια νέα και ήσυχη περιοχή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ευχαριστώντας τους δωρητές.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, το ποσό αυτό παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια που εκτιμάται ότι χρειάζονται για την πλήρη αποκατάσταση των καταστροφών στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ακόμη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεισφέρει 10 δισ. δολάρια στο Συμβούλιο Ειρήνης, ενώ σημείωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα συγκεντρώσουν 2 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, η FIFA θα διαθέσει 75 εκατ. δολάρια για ποδοσφαιρικά έργα στον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ η Ιαπωνία θα φιλοξενήσει εκδήλωση για τη συγκέντρωση πόρων, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Νότια Κορέα, οι Φιλιππίνες και η Σιγκαπούρη.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ινδονησία, το Μαρόκο, η Αλβανία, το Κόσοβο και το Καζακστάν έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, προσθέτοντας ότι η Αίγυπτος και η Ιορδανία παρέχουν «πολύ ουσιαστική βοήθεια, στρατεύματα, εκπαίδευση και υποστήριξη, για τη συγκρότηση μιας αξιόπιστης παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης».

Το παράπονο για το Νόμπελ

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι η Νορβηγία θα φιλοξενήσει εκδήλωση με τη συμμετοχή του Συμβουλίου Ειρήνης, ενώ εξέφρασε για μία ακόμη φορά το παράπονό για το ότι δεν έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης, υποστηρίζοντας, πάντως, ότι προτεραιότητά του είναι η διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Δείτε τις εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης:

