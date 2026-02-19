search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 16:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 14:37

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη αντίδραση του Καρόλου μετά τη σύλληψη του Άντριου

19.02.2026 14:37
charles_andrew

Σε μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση προχώρησε ο βασιλιάς Κάρολος μετά τη σύλληψη του αδελφού του, ‘Άντριου, στο πλαίσιο έρευνας των βρετανικών αρχών για υπόθεση που αφορά «κακοδιοίκηση σε δημόσιο αξίωμα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Παλάτι, ο Κάρολος εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της».

Στη δήλωση επισημαίνεται επίσης ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του Παλατιού διευκρινίζεται ότι η βασιλική οικογένεια συνεχίζει κανονικά το δημόσιο πρόγραμμα και τις επίσημες υποχρεώσεις της, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω τοποθέτηση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση του βασιλιά Καρόλου

«Πληροφορήθηκα με βαθύτατη ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Αντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και τις υποψίες για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία μέσω της οποίας το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ειλικρινή υποστήριξη και συνεργασία μας.

Ας το δηλώσω ξεκάθαρα: η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της.

Καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω το ζήτημα. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς», καταλήγει η δήλωση του βασιλιά.

Ο Άντριου, ο Έπσταϊν και η παράβαση καθήκοντος

Ο Άντριου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει «αποσυρθεί» από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, συνελήφθη σήμερα το πρωί και ανακρίνεται από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Στις αρχές του μήνα η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ ανέφερε ότι ερευνά τις καταγγελίες ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ έγραψε στο Χ ότι ξεκίνησε έρευνα για παράβαση καθήκοντος.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπσταϊν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα να σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Διαβάστε επίσης:

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Έξι ενδείξεις ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να εξαπολύσει πόλεμο στο Ιράν – Η ανάλυση του Newsweek

Επίθεση με ουκρανικά drones: Η Ρωσία κατέρριψε 205, ξέσπασε φωτιά σε διυλιστήριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Το Σάββατο 21/2 οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων

kanali agapis kerkyra – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Εκτεταμένη διάβρωση στο «Κανάλι της Αγάπης» – Επιχειρήσεις κρέμονται στον αέρα (Video)

ydra-23423
LIFESTYLE

Σε «πυρετό» Χόλιγουντ η Ύδρα: Έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του

VIOLANTA_FOTIA_EKRIXI
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αδιάσειστα τα στοιχεία, αλλά ο Τζιωρτζιώτης «δεν γνώριζε» – Ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους και καταθέτει έφεση για την προφυλάκισή του

prigipas-andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Επστάιν: Πώς συνέλαβαν τον Άντριου – Οι κατηγορίες και το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

MixCollage-18-Feb-2026-10-59-PM-8283
ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 16:51
tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Το Σάββατο 21/2 οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων

kanali agapis kerkyra – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Εκτεταμένη διάβρωση στο «Κανάλι της Αγάπης» – Επιχειρήσεις κρέμονται στον αέρα (Video)

ydra-23423
LIFESTYLE

Σε «πυρετό» Χόλιγουντ η Ύδρα: Έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του

1 / 3