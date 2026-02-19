Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη αντίδραση του Καρόλου μετά τη σύλληψη του Άντριου

Σε μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση προχώρησε ο βασιλιάς Κάρολος μετά τη σύλληψη του αδελφού του, ‘Άντριου, στο πλαίσιο έρευνας των βρετανικών αρχών για υπόθεση που αφορά «κακοδιοίκηση σε δημόσιο αξίωμα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Παλάτι, ο Κάρολος εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της».

Στη δήλωση επισημαίνεται επίσης ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του Παλατιού διευκρινίζεται ότι η βασιλική οικογένεια συνεχίζει κανονικά το δημόσιο πρόγραμμα και τις επίσημες υποχρεώσεις της, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω τοποθέτηση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση του βασιλιά Καρόλου

«Πληροφορήθηκα με βαθύτατη ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Αντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και τις υποψίες για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία μέσω της οποίας το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ειλικρινή υποστήριξη και συνεργασία μας.

Ας το δηλώσω ξεκάθαρα: η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της.

Καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω το ζήτημα. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους εσάς», καταλήγει η δήλωση του βασιλιά.

Ο Άντριου, ο Έπσταϊν και η παράβαση καθήκοντος

Ο Άντριου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει «αποσυρθεί» από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, συνελήφθη σήμερα το πρωί και ανακρίνεται από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Στις αρχές του μήνα η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ ανέφερε ότι ερευνά τις καταγγελίες ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ έγραψε στο Χ ότι ξεκίνησε έρευνα για παράβαση καθήκοντος.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπσταϊν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα να σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

