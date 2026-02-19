Σκάνδαλο Επσταϊν: Συνελήφθη ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου

Η βρετανική αστυνομία μετέβη στην οικία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ στην ανατολική Αγγλία και προχώρηση στη σύλληψη του.

Όπως μεταδίδει η Daily Telegraph έξι περιπολικά χωρίς διακριτικά και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτικά εθεάθησαν να φτάνουν στο Wood Farm στο κτήμα Sandringham το πρωί της Πέμπτης, ανήμερα των γενεθλίων του Άντριου, ο οποίος κλείνει τα 66 του έτη.

To ΒΒC μετέδωσε ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη ως ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας.

Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση είχε δηλώσει νωρίτερα τον Φεβρουάριο ότι εξετάζει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να διαβίβασε εμπιστευτικά έγγραφα στον Τζέφρι Έπσταϊν, βάσει πρόσφατα δημοσιοποιημένων αρχείων.

Οι κατηγορίες που διερευνώνται είναι εξαιρετικά σοβαρές, καθώς ο Άντριου φέρεται βα μοιραζόταν ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει αναφορικά με την εμπλοκή του αδελφού του Βασιλιά Καρόλου στην υπόθεση Επστάιν ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Ερωτηθείς εάν ο Άντριου θα έπρεπε να προσέλθει «εθελοντικά» στη βρετανική αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών, ο Στάρμερ είχε απαντήσει «Νομίζω ότι αυτό είναι ζήτημα της αστυνομίας. Θα διεξαγάγουν τις δικές τους έρευνες. Αλλά μία από τις βασικές αρχές στο σύστημά μας είναι ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Και είναι πραγματικά σημαντικό αυτό να εφαρμόζεται οριζόντια».

Ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση και δήλωσε ότι μετανιώνει για τη φιλία του με τον Έπσταϊν.

Σημειώνεται πως στα τέλη του Ιανουαρίου κυκλοφόρησαν νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τα έγγραφα του φακέλου του Έπσταϊν, στα οποία εμφανίζεται ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με ένα ανήλικο κορίτσι. Δεν διευκρινίζεται πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες.

