19.02.2026 10:49

Επίθεση με ουκρανικά drones: Η Ρωσία κατέρριψε 205, ξέσπασε φωτιά σε διυλιστήριο

drones new

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι το βράδυ της Τετάρτης κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones, που πραγματοποιήσαν επίθεση πλήττοντας μεταξύ άλλων και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη βορειοδυτική Ρωσία, όπου έπιασε φωτιά δεξαμενή πετρελαίου, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Στη διάρκεια της περασμένης νύκτας,  η Ρωσία «αναχαίτισε και κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες αυτές, που διεξήχθησαν προχθές, Τρίτη (17.02.2026), και χθες, Τετάρτη (18.02.2026), στη Γενεύη, χαρακτηρίσθηκαν «δύσκολες» από τη Μόσχα, όπως και από το Κίεβο, και ολοκληρώθηκαν χωρίς απτή πρόοδο.

Τι αναφέρουν οι ρωσικές αρχές

Μία από τις επιθέσεις είχε στόχο ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Βέλικιε Λούκι στη βορειοδυτική περιφέρεια του Πσκόφ και προκάλεσε «πυρκαγιά σε δεξαμενή πετρελαίου», ανέφερε σε ανακοίνωση ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαήλ Βεντέρνικοφ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση μεταξύ των αμάχων ή του προσωπικού του διυλιστηρίου, διευκρίνισε.

Η Ουκρανία, η οποία είναι εδώ και τέσσερα χρόνια στόχος σχεδόν καθημερινών ρωσικών βομβαρδισμών, πραγματοποιεί σε αντίποινα πλήγματα στοχοθετώντας ιδιαίτερα τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και τις ρωσικές λιμενικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

