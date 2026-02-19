search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 10:47
ΚΟΣΜΟΣ

19.02.2026 09:00

Απαισιοδοξία Μερτς για Ουκρανία: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο αν εξαντληθεί κάποια πλευρά

19.02.2026 09:00
Απίθανο θεωρεί ο Φρίντριχ Μερτς το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία μέσω των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, ο γερμανός καγκελάριος προεξοφλεί ότι η ένοπλη σύρραξη θα τελειώσει μόνο αν κάποια από τις δυο πλευρές εξαντληθεί από στρατιωτική ή οικονομική άποψη.

«Κατά την εκτίμησή μου, αυτός ο πόλεμος θα λάβει τέλος όταν κάποια από τις δυο πλευρές εξαντληθεί, είτε στρατιωτικά ή οικονομικά», δήλωσε ο Μερτς στην εφημερίδα Rheinpfalz, στο πλαίσιο συνέντευξής του που δημοσιεύεται σήμερα.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ρωσίας, ο γερμανός καγκελάριος έκρινε πως «η λογική και τα επιχειρήματα ανθρωπιστικής φύσης δεν θα πείσουν τον (σ.σ. Βλαντίμιρ) Πούτιν. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια».

Κατά συνέπεια, συνέχισε, οι ευρωπαϊκές προσπάθειες οφείλουν να έχουν στόχο «το ρωσικό κράτος να μην είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο από στρατιωτική σκοπιά και να μην μπορεί πλέον να τον χρηματοδοτήσει από οικονομική σκοπιά».

Για τον Μερτς, η «κλίκα στην εξουσία» της Ρωσίας δεν μπορεί να «επιβιώσει» χωρίς πόλεμο, κάτι που προεξόφλησε πως θα συνεχιστεί. «Πρέπει να διατηρήσει την πολεμική μηχανή σε λειτουργία, διότι δεν έχει κανένα σχέδιο για το τι θα κάνει τους χιλιάδες από τους ενίοτε πολύ σοβαρά τραυματισμένους στρατιώτες που επιστρέφουν από το μέτωπο», επιχειρηματολόγησε.

Σύμφωνα με τον συντηρητικό καγκελάριο, «αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτή τη χώρα σε κατάσταση βαθιάς βαρβαρότητας. Αυτό δεν θα αλλάξει στο ορατό μέλλον και είναι κάτι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να αντιμετωπίσουμε».

