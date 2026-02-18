search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 15:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 14:19

Ουκρανία: Η «πρόοδος» στη Γενεύη, οι «δύσκολες διαπραγματεύσεις» και οι διαφορές που «συνεχίζονται»

18.02.2026 14:19
genevi-oukrania-diapragmatefseis
Photo: AP/ Ukrainian National Security Council Press Office

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων με τη μεσολάβηση Αμερικανών ήταν ουσιαστικές και σημειώθηκε πρόοδος, εκτίμησε σήμερα ο Ρουστέμ Ουμέροφ επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.

«Αυτό το πολύπλοκο έργο απαιτεί τη συμφωνία όλων των μερών και επαρκή χρόνο. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν μπορούν να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων στο τέλος της δεύτερης ημέρας των τριμερών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι διαπραγματεύσεις ήταν εντατικές και ουσιαστικές», πρόσθεσε ο Ουμέροφ.

Τόσο Μόσχα όσο και Κίεβο χαρακτήρισαν τις διαπραγματεύσεις «δύσκολες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο βήμα θα είναι «η επίτευξη της απαραίτητης συναίνεσης» για την υποβολή ενός εγγράφου προς εξέταση από τους προέδρους. «Αρκετά σημεία έχουν διευκρινιστεί, ενώ άλλα απαιτούν περαιτέρω συντονισμό», σημείωσε.

«Το καθήκον μας είναι να προετοιμάσουμε ένα πρακτικό, και όχι μόνο τυπικό, πλαίσιο», πρόσθεσε ο Ουμέροφ, τονίζοντας ότι για το Κίεβο, «ο απώτερος στόχος παραμένει αμετάβλητος: μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια».

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε σήμερα ότι οι θέσεις του Κιέβου και της Μόσχας για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία εξακολουθούν «να διαφέρουν» σε πολλά ζητήματα, μετά τη διεξαγωγή των τριμερών διαπραγματεύσεων.

«Μπορούμε να δούμε ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος, όμως προς το παρόν οι θέσεις διαφέρουν» σε «ευαίσθητα» ζητήματα, όπως το εδαφικό και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια τον οποίο ελέγχει ο ρωσικός στρατός, σημείωσε ο Ζελένσκι σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους μέσω του WhatsApp, κάνοντας λόγο για «όχι εύκολες διαπραγματεύσεις».

Ωστόσο ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι πλευρές συμφώνησαν στη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών.

Διαβάστε επίσης:

Τέξας: Θυελλώδεις άνεμοι αναποδογυρίζουν νταλίκα στη μέση του δρόμου (video)

Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ-Τράμπ – Στην ατζέντα Ουκρανία, Γάζα, Ιράν

ΕΚΤ: Διάψευση Λαγκάρντ – «Δεν έχει λάβει “καμιά απόφαση” για πρόωρη αποχώρηση»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EYELPIDON NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Απέδρασε από την Ευελπίδων Αιγύπτιος κρατούμενος που επρόκειτο να απελαθεί

nea-peramos-aftokinito
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Αυτό είναι το καμμένο αυτοκίνητο των δολοφόνων του 27χρονου

pantzari-new
ΥΓΕΙΑ

Το κατακόκκινο λαχανικό που «ρίχνει» την πίεση και προστατεύει την καρδιά

nato trumpo new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ όλο και πιο κοντά στο ενδεχόμενο πολέμου με το Ιράν – Το περιθώριο των 15 ημερών και τα σημάδια που δείχνουν επίθεση

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς στα Διαβατά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 15:15
EYELPIDON NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Απέδρασε από την Ευελπίδων Αιγύπτιος κρατούμενος που επρόκειτο να απελαθεί

nea-peramos-aftokinito
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Αυτό είναι το καμμένο αυτοκίνητο των δολοφόνων του 27χρονου

pantzari-new
ΥΓΕΙΑ

Το κατακόκκινο λαχανικό που «ρίχνει» την πίεση και προστατεύει την καρδιά

1 / 3