Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων με τη μεσολάβηση Αμερικανών ήταν ουσιαστικές και σημειώθηκε πρόοδος, εκτίμησε σήμερα ο Ρουστέμ Ουμέροφ επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.

«Αυτό το πολύπλοκο έργο απαιτεί τη συμφωνία όλων των μερών και επαρκή χρόνο. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν μπορούν να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων στο τέλος της δεύτερης ημέρας των τριμερών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι διαπραγματεύσεις ήταν εντατικές και ουσιαστικές», πρόσθεσε ο Ουμέροφ.

Τόσο Μόσχα όσο και Κίεβο χαρακτήρισαν τις διαπραγματεύσεις «δύσκολες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο βήμα θα είναι «η επίτευξη της απαραίτητης συναίνεσης» για την υποβολή ενός εγγράφου προς εξέταση από τους προέδρους. «Αρκετά σημεία έχουν διευκρινιστεί, ενώ άλλα απαιτούν περαιτέρω συντονισμό», σημείωσε.

«Το καθήκον μας είναι να προετοιμάσουμε ένα πρακτικό, και όχι μόνο τυπικό, πλαίσιο», πρόσθεσε ο Ουμέροφ, τονίζοντας ότι για το Κίεβο, «ο απώτερος στόχος παραμένει αμετάβλητος: μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια».

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε σήμερα ότι οι θέσεις του Κιέβου και της Μόσχας για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία εξακολουθούν «να διαφέρουν» σε πολλά ζητήματα, μετά τη διεξαγωγή των τριμερών διαπραγματεύσεων.

«Μπορούμε να δούμε ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος, όμως προς το παρόν οι θέσεις διαφέρουν» σε «ευαίσθητα» ζητήματα, όπως το εδαφικό και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια τον οποίο ελέγχει ο ρωσικός στρατός, σημείωσε ο Ζελένσκι σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους μέσω του WhatsApp, κάνοντας λόγο για «όχι εύκολες διαπραγματεύσεις».

Ωστόσο ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι πλευρές συμφώνησαν στη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών.

We are working together with the team to bring real peace closer. The priority is security guarantees for Ukraine. Ukrainian representatives have clear directives on every aspect of the negotiations. I expect a detailed report following all the meetings. pic.twitter.com/PCQpQwrnYO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026

