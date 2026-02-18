search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 15:00
18.02.2026 14:04

Τέξας: Θυελλώδεις άνεμοι αναποδογυρίζουν νταλίκα στη μέση του δρόμου (video)

18.02.2026 14:04
Στιγμές τρόμου έζησε ένας οδηγός νταλίκας στο Τέξας, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι αναποδογύρισαν την νταλίκα του ενώ αυτός οδηγούσε.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα άλλου οχήματος και έγινε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ντούμας. Οπως κινούνταν ο οδηγός σε φυσιολογικές ταχύτητες, οι άνεμοι, που έφταναν τα 70χλμ/ώρα, έριξαν την νταλίκα ξαπλωμένη στο οδόστρωμα και στη συνέχεια δίπλωσε πάνω στον αυτοκινητόδρομο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες που βρίσκονταν στο σημείο, να τρέχουν για βοήθεια και συγκεκριμένα για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Δείτε το βίντεο:

Ιράν: Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο συν-σεναριογράφος του «It Was Just an Accident», Mehdi Mahmoudian

Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ-Τράμπ – Στην ατζέντα Ουκρανία, Γάζα, Ιράν

ΕΚΤ: Διάψευση Λαγκάρντ – «Δεν έχει λάβει "καμιά απόφαση" για πρόωρη αποχώρηση»

