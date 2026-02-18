Τέξας: Θυελλώδεις άνεμοι αναποδογυρίζουν νταλίκα στη μέση του δρόμου (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στιγμές τρόμου έζησε ένας οδηγός νταλίκας στο Τέξας, όταν οι θυελλώδεις άνεμοι αναποδογύρισαν την νταλίκα του ενώ αυτός οδηγούσε.
Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα άλλου οχήματος και έγινε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Ντούμας. Οπως κινούνταν ο οδηγός σε φυσιολογικές ταχύτητες, οι άνεμοι, που έφταναν τα 70χλμ/ώρα, έριξαν την νταλίκα ξαπλωμένη στο οδόστρωμα και στη συνέχεια δίπλωσε πάνω στον αυτοκινητόδρομο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.
Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες που βρίσκονταν στο σημείο, να τρέχουν για βοήθεια και συγκεκριμένα για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.
Δείτε το βίντεο:
In the U.S., strong winds overturned a truck in Texas— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026
The incident occurred near the town of Dumas, in the Panhandle region, known for its strong winds. pic.twitter.com/cLKoyRB1nY
