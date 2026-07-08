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09.07.2026 00:28

Για «ανεύθυνες αποφάσεις» του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία κάνει λόγο η Μόσχα – «Προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία»

09.07.2026 00:28
putin

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Η Μόσχα χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας, που αποφασίστηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται «για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσαψε στα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ότι έλαβαν «ανεύθυνες αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή» και εστιάζουν στην «στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής ηπείρου».

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