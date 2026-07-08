Για «ανεύθυνες αποφάσεις» του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία κάνει λόγο η Μόσχα – «Προετοιμάζονται για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Μόσχα χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ για την υποστήριξη της Ουκρανίας, που αποφασίστηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι προετοιμάζονται «για ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσαψε στα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ότι έλαβαν «ανεύθυνες αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή» και εστιάζουν στην «στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκροί μητέρα και γιος από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων (Video)

Συναγερμός στο Ιράν: Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ, ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα – Με «μαζική επίθεση» κατά αμερικανικών βάσεων απειλεί η Τεχεράνη

Ο Τραμπ απειλεί να τινάξει στον αέρα την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ: Ετοιμάζει εμπάργκο σε ισπανικά προϊόντα











