Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκροί μητέρα και γιος από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τραγωδία σημειώθηκε στην κεντρική Ιταλία, όπου μια μητέρα και ο γιος της σκοτώθηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Τοράνο ντι Μποργκορόζε, στην επαρχία Ριέτι, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρώμης.
Οι νεκροί εντοπίστηκαν στα ερείπια του εργοστασίου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Πρόκειται για τον Σιμόνε Κόλε, 30χρονο υπάλληλο του εργοστασίου, και την 60χρονη μητέρα του, Τερέζα Τότσι, σύμφωνα με όσα διευκρίνισε ο εισαγγελέας της περιοχής στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.
Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη δύο εργάτες, όπως δήλωσαν πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.
Το εργοστάσιο ανήκει στην εταιρεία Pirotecnica Mattei.
Τον Ιούλιο του 2023, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.
Νεκροί τότε ήταν ο Φράνκο Κόλε, θείος του Σιμόνε Κόλε που σκοτώθηκε σήμερα, καθώς και τα δύο παιδιά του, Άννα και Κλαούντιο.
Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, Φαμπρίτσιο και Γκαετάνο Ματέι, καταδικάστηκαν πέρυσι σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για διατήρηση εκρηκτικών υλών σε μη αδειοδοτημένο χώρο, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
Ωστόσο, η εταιρεία είχε ξαναρχίσει την κατασκευή πυροτεχνημάτων, αφού εξασφάλισε νέα άδεια για την παραγωγή και την πώλησή τους.
Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGIL τόνισε ότι είναι «απαραίτητο να χυθεί άπλετο φως στα αίτια της έκρηξης, να καθοριστούν γρήγορα οι ευθύνες και να επαληθευτεί η συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια» των εργαζομένων.
Έκρηξη σε εργοστάσιο της οικογένειας Ματέι είχε σημειωθεί και το 1983, με απολογισμό έξι νεκρούς, μεταξύ των οποίων τρία μέλη της οικογένειας.
Διαβάστε επίσης:
Το μυστικό εγχειρίδιο της CIA για τη «δύναμη του μυαλού» με τις τεχνικές για υπεράνθρωπες επιδόσεις
Παλαιστίνιος ημίγυμνος, δεμένος με σιδερένια ράβδο πάνω του: Ανατριχιαστικές εικόνες από τα βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές
Ο Έντι Ράμα υπερασπίζεται τη δημόσια χρηματοδότηση με 4,56 εκατ. δολάρια για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.