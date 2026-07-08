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08.07.2026 23:40

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκροί μητέρα και γιος από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων (Video)

08.07.2026 23:40
italy ergostasio

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Τραγωδία σημειώθηκε στην κεντρική Ιταλία, όπου μια μητέρα και ο γιος της σκοτώθηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Τοράνο ντι Μποργκορόζε, στην επαρχία Ριέτι, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρώμης.

Οι νεκροί εντοπίστηκαν στα ερείπια του εργοστασίου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Πρόκειται για τον Σιμόνε Κόλε, 30χρονο υπάλληλο του εργοστασίου, και την 60χρονη μητέρα του, Τερέζα Τότσι, σύμφωνα με όσα διευκρίνισε ο εισαγγελέας της περιοχής στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Δύο τραυματίες από την έκρηξη

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη δύο εργάτες, όπως δήλωσαν πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Το εργοστάσιο ανήκει στην εταιρεία Pirotecnica Mattei.

Η προηγούμενη τραγωδία του 2023

Τον Ιούλιο του 2023, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Νεκροί τότε ήταν ο Φράνκο Κόλε, θείος του Σιμόνε Κόλε που σκοτώθηκε σήμερα, καθώς και τα δύο παιδιά του, Άννα και Κλαούντιο.

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, Φαμπρίτσιο και Γκαετάνο Ματέι, καταδικάστηκαν πέρυσι σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για διατήρηση εκρηκτικών υλών σε μη αδειοδοτημένο χώρο, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ωστόσο, η εταιρεία είχε ξαναρχίσει την κατασκευή πυροτεχνημάτων, αφού εξασφάλισε νέα άδεια για την παραγωγή και την πώλησή τους.

CGIL: Να χυθεί άπλετο φως στα αίτια

Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGIL τόνισε ότι είναι «απαραίτητο να χυθεί άπλετο φως στα αίτια της έκρηξης, να καθοριστούν γρήγορα οι ευθύνες και να επαληθευτεί η συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια» των εργαζομένων.

Έκρηξη σε εργοστάσιο της οικογένειας Ματέι είχε σημειωθεί και το 1983, με απολογισμό έξι νεκρούς, μεταξύ των οποίων τρία μέλη της οικογένειας.

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