Σοκάρει η πρόβλεψη του ΠΟΥ: 1 στους 5 θα εμφανίσει καρκίνο στη ζωή του – «Εκτόξευση» των περιστατικών έως το 2050

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Αντιμέτωπος με μια σημαντική αύξηση των περιστατικών καρκίνου αναμένεται να βρεθεί ο πλανήτης τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, 8/7. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για άνοδο των νέων διαγνώσεων από 20,6 εκατομμύρια το 2024 σε περίπου 35 εκατομμύρια ετησίως έως το 2050, εξέλιξη που αναμένεται να εντείνει την πίεση στα συστήματα υγείας διεθνώς.

Παρότι έχουν καταγραφεί σημαντικές εξελίξεις τόσο στην έγκαιρη ανίχνευση, όσο και στις διαθέσιμες θεραπείες, ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι οι ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εξακολουθούν να κοστίζουν ζωές, με τις χώρες χαμηλού εισοδήματος να επηρεάζονται δυσανάλογα.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μένουν πίσω», δήλωσε ο επικεφαλής του προγράμματος ελέγχου του καρκίνου του ΠΟΥ, Αντρέ Ιλμπάουι, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο βάρος της αύξησης θα το επωμιστούν τα κράτη που διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.

Οι προβλέψεις για τη νόσο και οι μεγάλες ανισότητες

Η έκθεση εκτιμά ότι ένας στους πέντε ανθρώπους θα διαγνωστεί με κάποια μορφή καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι επιστήμονες αποδίδουν την ανοδική πορεία των περιστατικών τόσο στη γήρανση του πληθυσμού, όσο και στη βελτίωση των διαγνωστικών εργαλείων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι σε ορισμένες μορφές της νόσου καταγράφεται πραγματική αύξηση των κρουσμάτων.

Παράλληλα, οι διαφορές μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών παραμένουν ιδιαίτερα μεγάλες. Στον καρκίνο του μαστού, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης ξεπερνά το 85% στις ανεπτυγμένες χώρες, ενώ στις χώρες χαμηλού εισοδήματος παραμένει κάτω από το 30%. Αντίστοιχα, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας έχει σχεδόν εξαλειφθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στη Βόρεια Αμερική, όμως εξακολουθεί να αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου σε αρκετά κράτη της υποσαχάριας Αφρικής.

Η έκθεση καταγράφει και θετικές εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης. Από το 2010 η χρήση καπνικών προϊόντων έχει μειωθεί κατά 27%, ενώ το 85% των χωρών έχει εντάξει στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών το εμβόλιο κατά του ιού HPV, το οποίο προστατεύει από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Η παχυσαρκία στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στους ειδικούς η συνεχής αύξηση της παχυσαρκίας, καθώς συνδέεται με περισσότερες από δώδεκα μορφές καρκίνου, μεταξύ των οποίων εκείνες του ήπατος, του παγκρέατος και του παχέος εντέρου.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι περίπου τέσσερις στους δέκα νέους καρκίνους σχετίζονται με παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προληφθούν. Όπως τονίζουν, η ενίσχυση της πρόληψης, των εμβολιασμών, της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόσβασης σε σύγχρονες θεραπείες μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των περιστατικών τα επόμενα χρόνια.

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