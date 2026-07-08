ΕΟΦ: Προσοχή στις «ενδόφλέβιες θεραπείες» συμπληρωμάτων διατροφής αντιγήρανσης, αποτοξίνωσης και απώλειας βάρους

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Στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας, ο Ε.Ο.Φ. εφιστά την προσοχή των πολιτών αναφορικά με σκευάσματα που παρουσιάζονται και χορηγούνται ως «Συμπληρώματα Διατροφής» υπό την γενικότερη ονομασία «Ενδοφλέβια Θεραπεία» (ΙntravenousTherapy – IVVitamin/NutritionTherapy) ενέσιμη ή εγχυόμενη (οροί – drips), που περιέχουν στη σύνθεσή τους βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα, ή αντιοξειδωτικά και επισημαίνονται με ενδείξεις, όπως «αποτοξίνωση», «αντιγήρανση», «απώλεια βάρους», «τόνωση», «ανοσοενίσχυση», «αντιοξειδωτική θεραπεία» κ.ά..
Ο Ε.Ο.Φ. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιεί ότι όλα τα παραπάνω σκευάσματα ΔΕΝ συνιστούν συμπληρώματα διατροφής και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες όπως αναφυλαξία.
Η παραγωγή, κυκλοφορία, παρουσίαση και διάθεση των παραπάνω προϊόντων στην αγορά κατά παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδίως, διότι:
Ο Ε.Ο.Φ. εφιστά την προσοχή του κοινού να μην κάνει χρήση ενέσιμων ή ενδοφλεβίως εγχυόμενων σκευασμάτων που παρουσιάζονται και χορηγούνται ως συμπληρώματα διατροφής, καθώς η λήψη τους συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα, καλείται το κοινό να υποβάλει αυθόρμητες αναφορές στον Ε.Ο.Φ. για τυχόν σχετικές παράνομες πρακτικές που υποπίπτουν στην αντίληψή του.
Κάθε πρόσωπο που μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στην παράνομη παραγωγή, κυκλοφορία, διακίνηση, παρουσίαση και εν γένει προώθηση, και χορήγηση των ανωτέρω σκευασμάτων υπόκειται στις νόμιμες κυρώσεις.
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