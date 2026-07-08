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ΥΓΕΙΑ

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08.07.2026 19:00

ΕΟΦ: Προσοχή στις «ενδόφλέβιες θεραπείες» συμπληρωμάτων διατροφής αντιγήρανσης, αποτοξίνωσης και απώλειας βάρους

08.07.2026 19:00
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Στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας, ο Ε.Ο.Φ. εφιστά την προσοχή των πολιτών αναφορικά με σκευάσματα που παρουσιάζονται και χορηγούνται ως «Συμπληρώματα Διατροφής» υπό την γενικότερη ονομασία «Ενδοφλέβια Θεραπεία» (ΙntravenousTherapy – IVVitamin/NutritionTherapy) ενέσιμη ή εγχυόμενη (οροί – drips), που περιέχουν στη σύνθεσή τους βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα, ή αντιοξειδωτικά και επισημαίνονται με ενδείξεις, όπως «αποτοξίνωση», «αντιγήρανση», «απώλεια βάρους», «τόνωση», «ανοσοενίσχυση», «αντιοξειδωτική θεραπεία» κ.ά..

Ο Ε.Ο.Φ. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιεί ότι όλα τα παραπάνω σκευάσματα ΔΕΝ συνιστούν συμπληρώματα διατροφής και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες όπως αναφυλαξία.

  • Ουσίες και υγρά προοριζόμενα για ενδοφλέβια έγχυση υπόκεινται σε καθεστώς αδειοδότησης σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία, και συνεπώς απαγορεύεται η κυκλοφορία και διάθεσή τους στην αγορά, εφόσον δεν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου που χορηγείται από την Αρμόδια για τα φάρμακα Αρχή, μετά από θετική αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου του προϊόντος.
  • Τα συμπληρώματα διατροφής σκοπούν εξ ορισμού αποκλειστικά και μόνο στη συμπλήρωση των προσλήψεων του καταναλωτή από τη συνήθη δίαιτα και χορηγούνται από του στόματος.
  • Κάθε προϊόν που παρουσιάζεται ότι έχει θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό συνιστά φάρμακο (ως εκ της παρουσίασής του).

Η παραγωγή, κυκλοφορία, παρουσίαση και διάθεση των παραπάνω προϊόντων στην αγορά κατά παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ιδίως, διότι:

  • Πρόκειται για προϊόντα μη αξιολογημένα ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων καλής παραγωγής τους (στείρα προϊόντα).
  • Δεδομένου ότι πρόκειται για ενέσιμα ή ενδοφλεβιώς εγχυόμενα προϊόντα, η χορήγησή τους ενέχει εγγενείς κινδύνους λοιμώξεων, αλλεργικών ή αναφυλακτικών αντιδράσεων, τοπικών ή συστηματικών επιπλοκών και ανεπιθύμητων ενεργειών από μη αξιολογημένες δραστικές ουσίες ή προσμείξεις.
  • Η χρήση τους αντί των αδειοδοτημένων φαρμάκων για τις «θεραπευτικές» ενδείξεις για τις οποίες επισημαίνονται, συνεπάγεται την μη θεραπεία του λήπτη τους.

Ο Ε.Ο.Φ. εφιστά την προσοχή του κοινού να μην κάνει χρήση ενέσιμων ή ενδοφλεβίως εγχυόμενων σκευασμάτων που παρουσιάζονται και χορηγούνται ως συμπληρώματα διατροφής, καθώς η λήψη τους συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα, καλείται το κοινό να υποβάλει αυθόρμητες αναφορές στον Ε.Ο.Φ. για τυχόν σχετικές παράνομες πρακτικές που υποπίπτουν στην αντίληψή του.

Κάθε πρόσωπο που μετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στην παράνομη παραγωγή, κυκλοφορία, διακίνηση, παρουσίαση και εν γένει προώθηση, και χορήγηση των ανωτέρω σκευασμάτων υπόκειται στις νόμιμες κυρώσεις. 

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