Τραγική ειρωνεία: Ο επιχειρηματίας που ήθελε να ζήσει για πάντα πάσχει από ανίατη ασθένεια

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Ο Μπράιαν Τζόνσον, ο επιχειρηματίας που δηλώνει ότι ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως για την υγεία του και που έχει θέσει ως στόχο να επεκτείνει τη ζωή του επ’ αόριστον, αποκάλυψε ότι πάσχει από μια ανίατη ασθένεια και λέει ότι το στομάχι του «τρώει τον εαυτό του».

Ο Τζόνσον, ένας 48χρονος πρώην διευθύνων σύμβουλος εταιρείας τεχνολογίας που έγινε γνωστός για την ακραία ρουτίνα υγείας του, μοιράστηκε την είδηση σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα και ανέφερε ότι τον Μάιο διαγνώστηκε με αυτοάνοση γαστρίτιδα (AIG). Η AIG προκαλείται από αντισώματα που επιτίθενται στα κύτταρα του στομάχου και τα άτομα με αυτή την πάθηση ενδέχεται να μην παρουσιάζουν συμπτώματα, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ.

Το 2 έως 5% του πληθυσμού πάσχει από AIG, αλλά πιθανώς το ποσοστό είναι μεγαλύτερο, «επειδή η πάθηση παραμένει κρυφή», σύμφωνα με τον Τζόνσον, ο οποίος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ελπίζει να ζήσει μέχρι το έτος 2140, οπότε θα είναι 160 ετών. «Όταν ήμουν παιδί, έτρωγα δημητριακά με ζάχαρη, έπινα ζαχαρούχα αναψυκτικά και καταβρόχθιζα φαγητό από φαστ φουντ. Πέρασα μερικά υγιή χρόνια στα πρώτα μου 20, αλλά στη συνέχεια έγινα νέος πατέρας τριών παιδιών και άρχισα να χτίζω μια επιχείρηση», έγραψε ο Τζόνσον.

Μη αναστρέψιμη βλάβη

«Προσπαθώντας να διαχειριστώ αυτό το άγχος και την κούραση, παραμέλησα την υγεία μου και πήρα 40 λίβρες. Μέσα σε λίγα χρόνια είχα πέσει σε μια βαθιά, χρόνια κατάθλιψη». Είπε ότι κάπου σε εκείνη την περίοδο, το σώμα του άρχισε να αναπτύσσει μια αυτοάνοση διαδικασία που επηρεάζει τον θυρεοειδή αδένα και το βλεννογόνο του στομάχου. «Ο υποθυρεοειδισμός μου διαγνώστηκε όταν ήμουν 21 ετών, μετά από μια ρουτίνα αιμοληψία. Αυτό μου επέτρεψε να ξεκινήσω προληπτική θεραπεία, λαμβάνοντας συμπληρώματα. Αυτές είναι οι ορμόνες που το σώμα μου θα έπρεπε να παράγει από μόνο του, αλλά δεν το έκανε», συνέχισε ο Τζόνσον.

Λαμβάνοντας τα χάπια καθημερινά, ο Τζόνσον είπε ότι ο οργανισμός του μπορούσε να λειτουργεί σαν να λειτουργούσε κανονικά ο θυρεοειδής του. «Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι κάτι άλλο συνέβαινε μέσα στο σώμα μου: το στομάχι μου είχε αρχίσει να επιτίθεται στον εαυτό του. Όμως δεν υπήρχε κάποια συνήθης εξέταση για να το διαπιστώσω και δεν είχα κανένα σύμπτωμα», ανέφερε. Αφού διαγνώστηκε με AIG τον Μάιο, ο Τζόνσον άρχισε να αναρωτιέται πόσο καιρό το είχε.

«Η AIG προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη: διατροφική ανεπάρκεια, αναιμία και, μακροπρόθεσμα, αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Όταν διαπιστώνεται σήμερα η AIG, η τυπική ιατρική περίθαλψη παραδέχεται την ήττα της, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα εκτός από τη διαχείριση της κατάστασης, ανεξάρτητα από το πόσο φρικτές ή θανατηφόρες είναι οι επιπτώσεις», έγραψε ο Τζόνσον, προσθέτοντας ότι «αναδιοργάνωσε» την ιατρική του ομάδα νωρίτερα φέτος.

«Ήταν η αναδιάρθρωση που έθεσε τα θεμέλια για το Immortals Care, το πρωτόκολλο μας αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων ετησίως. Με μεγαλύτερη δυναμικότητα, επανεξετάσαμε τα πάντα», πρόσθεσε. Ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι η ομάδα του άρχισε να «συνδέει τα κομμάτια» και ανακάλυψε ότι ο σίδηρός του εξαφανιζόταν συνεχώς λόγω διαταραχής του στομαχικού οξέος. «Σε συνδυασμό με το ιστορικό μου 27 και πλέον ετών αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου, τα στοιχεία οδηγούσαν σε μία μόνο υπόθεση: το ίδιο μου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτέθηκε στο στομάχι μου», έγραψε ο Τζόνσον.

Επίσημη διάγνωση

Αφού η ιατρική του ομάδα έκανε πέντε βιοψίες από τρεις περιοχές του στομάχου του, ο Τζόνσον ανακάλυψε τα σημάδια πρώιμης αυτοάνοσης γαστρίτιδας. «Τώρα είχαμε μια επίσημη διάγνωση. Έχω αυτοάνοση γαστρίτιδα (AIG). Το στομάχι μου κατατρώει τον εαυτό του. Άρα, αυτό δεν ήταν ποτέ ένα μόνο πρόβλημα. Ήταν τρία, αλληλένδετα μεταξύ τους: η έλλειψη σιδήρου, η αυτοάνοση γαστρίτιδα που την προκαλούσε και η αυτοάνοση θυρεοειδική νόσος που συνυπήρχε», εξήγησε.

Ο Τζόνσον ισχυρίζεται ότι αυτός και η ομάδα του πρόκειται να «προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν» την AIG του, περιγράφοντας τα επόμενα βήματά του σχετικά με τον τρόπο που θα την αντιμετωπίσουν. Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει τακτική παρακολούθηση για να έχουν την ασθένεια υπό έλεγχο. Σχεδιάζει επίσης να «προχωρήσει σε προηγμένο χαρακτηρισμό της νόσου».

«Θα κάνουμε επαναληπτική βιοψία για να εξετάσουμε την ανοσολογική διήθηση, να πραγματοποιήσουμε λεπτομερή προφίλ κυτοκινών και ανάλυση υποομάδων Τ-κυττάρων, ώστε να διαπιστώσουμε ποιες οδοί ενεργοποιούνται πραγματικά», έγραψε. «Αυτές οι εξετάσεις καθοδηγούν το σχέδιο παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων των πειραματικών προσεγγίσεων που σκοπεύουμε να αναπτύξουμε».

Ο Τζόνσον ανέφερε ότι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία για την AIG και η ιατρική την αντιμετωπίζει ως «κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε, όχι να θεραπεύσουμε». «Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της πολυομικής και του εξατομικευμένου DNA, των πρωτεϊνών και των κυττάρων, καμία πάθηση δεν πρέπει να θεωρείται ανίατη απλώς και μόνο επειδή κανείς δεν έχει προσπαθήσει ακόμη να τη θεραπεύσει με τα σημερινά διαθέσιμα μέσα», πρόσθεσε.

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