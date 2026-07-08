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08.07.2026 15:35

Goodwood Festival of Speed 2026: Η DS Automobiles στο προσκήνιο με το μονοθέσιο DS E-TENSE FE19

08.07.2026 15:35
CP GOODWOOD

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Στην καρδιά του Δυτικού Σάσσεξ της Αγγλίας, το Goodwood Festival of Speed έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από την πρώτη του διοργάνωση, το 1993, συγκεντρώνει κορυφαίους κατασκευαστές, θρυλικούς οδηγούς και εκατοντάδες χιλιάδες φίλους του αυτοκινήτου, σε μια μοναδική γιορτή επιδόσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας.

Από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου, η 33η διοργάνωση του φεστιβάλ θα αναδείξει την εξέλιξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, μέσα από επτά επιδείξεις στις οποίες θα συμμετάσχουν και οι τέσσερις γενιές των μονοθεσίων της Formula E.

Η DS Automobiles, δύο φορές Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Οδηγών και Ομάδων στις σεζόν 5 και 6 της Formula E, θα εκπροσωπηθεί από την εμβληματική DS E-TENSE FE19. Το μονοθέσιο δεύτερης γενιάς που οδήγησε τον Jean-Éric Vergne στην κατάκτηση του τίτλου των Οδηγών το 2019, θα ανέβει τη διάσημη διαδρομή ανάβασης του Goodwood και τις τέσσερις ημέρες της διοργάνωσης.

Με τον χαρακτηριστικό μαύρο και χρυσό χρωματισμό του, θα κινηθεί στην ιστορική διαδρομή που εκτείνεται στους χώρους του Goodwood House, προσφέροντας στους θεατές την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα από τα πιο επιτυχημένα μονοθέσια στην ιστορία της Formula E, σε μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο Jean-Éric Vergne, ο μοναδικός δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula E και οδηγός της DS Automobiles επί οκτώ αγωνιστικές σεζόν, θα επιστρέψει ειδικά για την περίσταση στο cockpit της DS E-TENSE FE19 την Παρασκευή 10 Ιουλίου, πραγματοποιώντας δύο ιδιαίτερα αναμενόμενες επιδείξεις.

Πρόγραμμα επίδειξης της Formula E στο Goodwood

  • Πέμπτη 9 Ιουλίου: 14:35
  • Παρασκευή 10 Ιουλίου: 11.45 και 14.50 (με τον Jean-Éric Vergne)
  • Σάββατο 11 Ιουλίου: 11:50 και 15:40
  • Κυριακή 12 Ιουλίου: 10:05 και 13:25

Η DS Automobiles στη Formula E, σε αριθμούς:

  • 150 αγώνες
  • 4 Παγκόσμιοι Τίτλοι πρωταθλήματος
  • 18 νίκες
  • 55 βάθρα
  • 26 pole positions

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