Περιφέρεια Κρήτης: Καταστροφική η χάραξη του ΒΟΑΚ στο ανατολικό Ρέθυμνο για περιβάλλον, πολιτισμό, τουρισμό

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Με μία ιδιαίτερα αυστηρή και πολιτικά βαρύνουσα απόφαση, η Περιφέρεια Κρήτης υψώνει ουσιαστικά «τείχος» απέναντι στη νέα χάραξη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο ανατολικό Ρέθυμνο, προειδοποιώντας ότι η επιλογή αυτή μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες συνέπειες για το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, που συνεδρίασε στις 30 Ιουνίου, ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο απορρίπτει τη νέα χάραξη και ζητά από το υπουργείο Υποδομών να διατηρηθεί η υφιστάμενη διαδρομή του έργου, υιοθετώντας πλήρως τις θέσεις των κατοίκων και των τοπικών φορέων της περιοχής.

Η σημασία της απόφασης είναι ιδιαίτερη, καθώς δεν προέρχεται μόνο από τοπικές αντιδράσεις, αλλά από το ανώτατο συλλογικό όργανο της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο εκτιμά ότι η επιλεγμένη λύση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από εκείνα που καλείται να επιλύσει.

«Μη αναστρέψιμες επιπτώσεις»

Στο σκεπτικό του ψηφίσματος, το Περιφερειακό Συμβούλιο κάνει λόγο για σοβαρούς κινδύνους που αγγίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της περιοχής.

Όπως επισημαίνεται, η νέα χάραξη ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην πολιτιστική κληρονομιά και στις αρχαιολογικές ζώνες του ανατολικού Ρεθύμνου, να αλλοιώσει το φυσικό τοπίο και τη βιοποικιλότητα, να οδηγήσει σε απώλειες αγροτικής γης, ελαιώνων και παραγωγικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και να επηρεάσει αρνητικά την τουριστική ανάπτυξη, την τοπική οικονομία και συνολικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Παράλληλα, η Περιφέρεια προειδοποιεί ότι η συγκεκριμένη επιλογή ενδέχεται να δημιουργήσει και σοβαρά προβλήματα στην ίδια την υλοποίηση του έργου, καθώς οι εκτεταμένες αρχαιολογικές έρευνες που πιθανόν θα απαιτηθούν μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες καθυστερήσεις, αυξάνοντας το κόστος και μεταθέτοντας χρονικά την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ.

«Υπάρχει καλύτερη λύση»

Το πιο αιχμηρό στοιχείο της απόφασης είναι ότι η Περιφέρεια θεωρεί πως οι παραπάνω επιβαρύνσεις δεν δικαιολογούνται, αφού υπάρχει ήδη η υφιστάμενη χάραξη, η οποία –όπως αναφέρει– εξυπηρετεί τον σκοπό του έργου με σαφώς μικρότερη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση.

Για τον λόγο αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να παραμείνει ο ΒΟΑΚ στην υπάρχουσα χάραξη, διατηρώντας το τμήμα Σκαλέτα – Κόμβος Αμαρίου, επιλογή που, σύμφωνα με το ψήφισμα, προστατεύει αποτελεσματικότερα το δημόσιο συμφέρον.

Η Περιφέρεια υποστηρίζει ότι η διατήρηση της σημερινής διαδρομής εξασφαλίζει καλύτερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής και της τουριστικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα περιορίζει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και της πολύχρονης ταλαιπωρίας που θα προκαλούσαν νέες απαλλοτριώσεις και εκτεταμένες αρχαιολογικές εργασίες.

Η ομόφωνη στάση του Περιφερειακού Συμβουλίου ανεβάζει πλέον το πολιτικό θερμόμετρο γύρω από τον ΒΟΑΚ, καθώς η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο την τεχνική διάσταση ενός μεγάλου έργου υποδομής, αλλά αγγίζει τον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της Κρήτης. Το μήνυμα που εκπέμπεται προς την κυβέρνηση είναι σαφές: η τοπική αυτοδιοίκηση θεωρεί ότι η επιλεγμένη χάραξη στο ανατολικό Ρέθυμνο όχι μόνο δεν αποτελεί τη βέλτιστη λύση, αλλά εγκυμονεί κινδύνους που μπορεί να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στο φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής.

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