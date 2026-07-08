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08.07.2026 14:41

Δύο φωτιές σε εξέλιξη, σε Λάρισα και Κιλκίς – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

08.07.2026 14:41
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας από τις 12:45.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε κοντινή απόσταση από φωτοβολταϊκό πάρκο και έχει επεκταθεί σε δασική έκταση. 

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδew πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά και στο Κιλκίς

Περίπου την ίδια ώρα ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση, στο Κιλκίς. Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα καθώς και 1 ελικόπτερο.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 14:55
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«The Fisherman»: Η Focus Features μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα υπερφυσικού τρόμου

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