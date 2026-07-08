Δύο φωτιές σε εξέλιξη, σε Λάρισα και Κιλκίς – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας από τις 12:45.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε κοντινή απόσταση από φωτοβολταϊκό πάρκο και έχει επεκταθεί σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδew πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας και επιχειρούν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Θεσσαλίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2026

Φωτιά και στο Κιλκίς

Περίπου την ίδια ώρα ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση, στο Κιλκίς. Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα καθώς και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρόβρυση Κιλκίς. Κινητοποιήθηκαν 58 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. July 8, 2026

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