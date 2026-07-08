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08.07.2026 13:35

Σοβαρά επεισόδια στο Θριάσιο Νοσοκομείο: Τα εσπασαν στα επείγοντα για μια αξονική, δύο συλλήψεις

08.07.2026 13:35
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Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας.

Μια ομάδα ρομά εξοργίστηκε γιατί καθυστερούσαν να βγουν τα αποτελέσματα μιας αξονικής τομογραφίας σε ασθενή που μεταφέρθηκε στα επείγοντα. Οι συγγενείς του ασθενούς άρχισαν να φωνάζουν κατά των γιατρών, ενώ ακολούθησαν επεισόδια κατά τα οποία έσπασαν τζάμια στον γκισέ και πέταξαν αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο.

Με την κατάσταση να ξεφεύγει, κλήθηκε η αστυνομία η οποία έστειλε ισχυρές δυνάμεις και προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων που κατηγορούνται για φθορές και προπηλακισμό κατά γιατρών.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 14:56
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«The Fisherman»: Η Focus Features μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα υπερφυσικού τρόμου

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