Εισαγγελική πρόταση απαλλαγής των αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας – «Δεν αποδείχθηκε η έλλειψη συναίνεσης»

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Να κηρυχθούν αθώοι λόγω αμφιβολιών οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που κατηγορούνται για τον βιασμό 19χρονης, τον Οκτώβριο του 2022, μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Στο εδώλιο κάθονται τρεις αστυνομικοί. Οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία του βιασμού, ενώ ο τρίτος, επικεφαλής τους, δικάζεται για συνέργεια στις πράξεις των συναδέλφων του. Ένας από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της παράνομης καταγραφής, καθώς φέρεται να βιντεοσκόπησε τις πράξεις.

Αθώωση λόγω αμφιβολιών ζήτησε ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση των αστυνομικών για την κατηγορία του βιασμού, λόγω αμφιβολιών, ωστόσο ζήτησε την ενοχή ενός εκ των κατηγορουμένων για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, σχετικά με την παράνομη καταγραφή.

Κατά την εισαγγελική πρόταση, υπάρχουν «σοβαρά κενά, αντιφάσεις και ανακολουθίες» στις καταθέσεις της καταγγέλλουσας. Ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε ότι δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα περί μη συναίνεσης στη σεξουαλική επαφή της 19χρονης με τους δύο αστυνομικούς.

Όπως τόνισε, η μεταβολή της βούλησης της καταγγέλλουσας μετά την πράξη δεν συνιστά άρση της συναίνεσης.

Αντιδράσεις στο ακροατήριο

Η εισαγγελική πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από το ακροατήριο. Απαντώντας στις διαμαρτυρίες, ο εισαγγελέας υπογράμμισε ότι το δικαστήριο δεν δικάζει το ήθος ή τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων.

«Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος και τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Αυτό κρίθηκε στα πειθαρχικά. Για να καταδικάσουμε θέλουμε πλήρη απόδειξη. Αποδείχθηκε η τέλεση της σεξουαλικής πράξης, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συναίνεση», ανέφερε.

Παράλληλα, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τη στάση των αστυνομικών, λέγοντας ότι «φέρθηκαν αναξιοπρεπώς» και ότι οι πράξεις τους είναι «κατακριτέες».

Τι υποστήριξε η καταγγέλλουσα

Σύμφωνα με την κατάθεση της 19χρονης, το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022 απευθύνθηκε στους κατηγορούμενους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν περιπολία στο Θησείο, για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα εστίασης όπου εργαζόταν.

Όπως κατήγγειλε, οι αστυνομικοί της είπαν ότι δεν γνώριζαν κάτι και της πρότειναν να απευθυνθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας του ΑΤ Ομονοίας, όπου θα πήγαιναν και οι ίδιοι.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα, δύο από τους αστυνομικούς την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν, ενώ ένας από αυτούς κατέγραψε τις πράξεις με κάμερα.

Τι ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι

Οι κατηγορούμενοι, κατά τις απολογίες τους στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, παραδέχθηκαν ότι είχαν σεξουαλική επαφή με τη 19χρονη μέσα στο ΑΤ Ομονοίας, υποστηρίζοντας όμως ότι υπήρχε συναίνεση.

Ο εισαγγελέας, αναφερόμενος στη συμπεριφορά τους, σημείωσε ότι ακόμη και αν οι επαφές ήταν συναινετικές, οι αστυνομικοί όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας.

«Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα. Όμως, παρά την ηθική απαξία, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα», ανέφερε.

Η διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων.

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