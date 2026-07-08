Στη Σαντορίνη για διακοπές ο «Ελσίνκι» του La Casa de Papel

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Στη Σαντορίνη για τις καλοκαιρινές του διακοπές βρίσκεται ο «Ελσίνκι» του La Casa de Papel ο οποίος μοιράστηκε, μάλιστα, με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τις όμορφες και ανέμελες στιγμές του στο νησί.
Μεταξύ αυτών, ο Σέρβος ηθοποιός Ντάρκο Πέριτς πόζαρε μέσα από την πισίνα του ξενοδοχείου στα Φηρά όπου διαμένει, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
«Ώρα για χαλάρωση» έγραψε στη λεζάντα.
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