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08.07.2026 15:32

Ατάραχη η Ισπανία από την επίθεση Τραμπ: «Το βλέπουμε σαν “business as usual”»

08.07.2026 15:32
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credit: AP

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Απαντώντας στην απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διακοπή του εμπορίου, το γραφείο του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τα σχόλια ως «συνήθη».

«Η χώρα μας απολαμβάνει εξαιρετικές κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν είναι πρόθεσή μας να αλλάξει αυτό», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού σε επίσημη ανακοίνωση.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης εξέδωσε παρόμοια δήλωση, λέγοντας ότι η χώρα «ανταποκρίνεται σε αυτά τα σχόλια με ψυχραιμία και ως κάτι φυσικό». Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι δύο χώρες έχουν «εξαιρετική» σχέση, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα με την Ισπανία.

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