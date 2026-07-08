Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Χέγκσεθ ακύρωσε το ταξίδι του στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου

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Σε ακύρωση της σημερινής του επίσκεψης στο Ισραήλ και της συνάντησής του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές που επικαλείται η Jerusalem Post.

Ο Χέγκσεθ που βρίσκεται στην Άγκυρα, συνοδεύοντας τον Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ αναμενόταν να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

US Defense Secretary Pete Hegseth canceled a planned visit to Israel in which he was meant to meet with Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz, a source told The Jerusalem Post.https://t.co/gsjWC0pWYA — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του την Τρίτη, στο CNN, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πώληση των F-35 στην Τουρκία και ότι κατέστησε σαφή στον Αμερικανό πρόεδρο την αντίθεσή του. «Θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke to CNN regarding the US sale of F-35 fighter jets to Turkey, shortly after US President Donald Trump discussed the sale with Turkish President Recep Tayyip Erdogan. https://t.co/qOhWVpVYrc — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 8, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη, ότι θα άρει αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα επειδή το 2019 αγόρασε ρωσικούς πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας, τους S-300 ενώ επισήμανε επίσης την πρόθεσή του να πωλήσει στη συμμαχική χώρα μαχητικά αεριωθούμενα F-35, μια κίνηση που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση στο Κογκρέσο, καθώς και στο Ισραήλ. «Οι Τούρκοι προσπαθούν να πάρουν F-35», επανέλαβε την Τετάρτη σε δηλώσεις του με τον Μάρκ Ρούτε.

Πηγή που μίλησε νωρίτερα στο Reuters ανέφερε πως ο Χέγκσεθ επρόκειτο να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς για να συζητήσουν σχετικά με την κατάσταση με το Ιράν.

Δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι της ακύρωσης της επίσκεψης για την ώρα.

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