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08.07.2026 16:39

Ιρανικά MME και βουλευτές απειλούν τον Τραμπ με θάνατο κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία – «Είναι εντός της εμβέλειάς μας»

08.07.2026 16:39
trump apeiles iran

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Η εφημερίδα Kayhan, η οποία είναι φίλα προσκείμενη στον ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ζήτησε δράση κατά του Προέδρου των ΗΠΑ στο τεύχος της Τετάρτης 8 Ιουλίου με τον τίτλο «Ο Τραμπ δεν πρέπει να παραμείνει ζωντανός».

Ταυτόχρονα, μέσα ενημέρωσης και προσωπικότητες που πρόσκεινται σε σκληροπυρηνικές παρατάξεις δημοσίευσαν μηνύματα που περιείχαν απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε άρθρο που κάλυπτε την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η εφημερίδα έγραψε ότι η τελετή ήταν μια «δοκιμασία της εξουσίας του Ισλάμ» και ισχυρίστηκε ότι η ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου «έχει καταστραφεί για πάντα».

Ταυτόχρονα, ο Χοσεΐν Σαριατμαντάρι, εκπρόσωπος του ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ινστιτούτο Kayhan, έγραψε ένα άρθρο γνώμης με τίτλο «Θέλουμε το κεφάλι του Τραμπ». Δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία πρέπει επίσημα να κηρύξει τον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και τους πιλότους που ισχυρίστηκε ότι εμπλέκονταν στον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, ως wajib al-qatl, δηλαδή άξιους θανάτου, και ότι πρέπει να «θανατωθούν» εάν αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτούς.

Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός βουλευτής Μοτζτάμπα Ζαρέι ζήτησε επίσης τον θάνατο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη φιλοξενία του Τραμπ, λέγοντας ότι ελπίζει ότι κάποιος θα πραγματοποιήσει μια «επιχείρηση μαρτυρίας» στην Άγκυρα.

Ακολουθώντας αυτές τις θέσεις, το κανάλι Sabereen News Telegram, το οποίο συνδέεται με παρατάξεις κοντά στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), δημοσίευσε μια εικόνα της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, ισχυριζόμενο ότι διαμένει στον 23ο όροφο ενός ξενοδοχείου.

Ο Hamid Rasaei, εκπρόσωπος της Τεχεράνης στην Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση, έγραψε επίσης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Virasty: «Πρότεινα τώρα, ενώ αυτό το ακάθαρτο κίτρινο σκυλί βρίσκεται στην Τουρκία, έχοντας φτάσει εκεί για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, να στοχεύσουμε επίσημα και χωρίς επιφυλάξεις την κατοικία του ακάθαρτου και εγκληματία Τραμπ με πυραύλους».

Αρκετοί λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης φιλοκαθεστωτικών, γνωστοί ως χρήστες του Arzeshi, αναδημοσίευσαν επίσης εκκλήσεις για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ. Η δημοσίευση αυτού του περιεχομένου έρχεται καθώς αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν επανειλημμένα τονίσει την «εκδίκηση» και την «αιματηρή εκδίκηση» για τον Αλί Χαμενεΐ τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη θέση σχετικά με το υλικό που δημοσίευσε η εφημερίδα Kayhan, η Sabereen News ή ο Hamid Rasaei.

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