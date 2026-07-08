Ο Τραμπ λέει «ναι» στην κατασκευή Patriot από την Ουκρανία και προαναγγέλλει νέα πλήγματα στο Ιράν

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Ο Τραμπ επαίνεσε τις «καλές συναντήσεις» που είχε στο ΝΑΤΟ ενώ χαρακτήρισε «πολύ καλή» τη σχέση του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατά τη διμερή τους συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου στην Άγκυρα.

Ο Τραμπ είπε ότι αυτή ήταν «μια καλή συνάντηση» και ότι ανέπτυξε μια καλή σχέση με τον Ουκρανό ηγέτη.

«Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, σωστά; Από το Οβάλ Γραφείο μέχρι τώρα, έχουμε αναπτύξει, νομίζω, μια πολύ καλή σχέση», είπε.

🚨 LMAO! President Trump to Zelensky: "We've actually developed a good relationship! Hard to believe, right? From the Oval Office to now."



Everyone remembers that 🤣 pic.twitter.com/880pu1Suvp — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 8, 2026

«Και αυτό δεν είναι το τέλος», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Όχι, αυτό δεν είναι, αυτή θα είναι ίσως η αρχή», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι ο Ζελένσκι «έχει κάνει καταπληκτική δουλειά» και είναι «πολύ αποτελεσματικός».

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είπε στον Τραμπ ότι θέλει να συζητήσει μαζί του κάποιες «πολύ σημαντικές λεπτομέρειες».

«Είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε τα πάντα για να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρθηκε στους Ουκρανούς στην Πολωνία που θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους μετά τον πόλεμο, ενώ έκανε θετικά σχόλια για τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην άμυνα ως προτεραιότητα καθώς και στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

Είπε επίσης ότι αρχίζουν να εργάζονται για μια συμφωνία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τις ΗΠΑ. «Είναι μια πολύ καλή αρχή», είπε.

Ο Τραμπ επανήλθε στη συνέχεια για να πει ότι ο τερματισμός της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία «δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα», καθώς τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι είναι «δύσκολοι χαρακτήρες».

Trump, sitting next to Zelenskyy: "Putin is a difficult character and this guy is a difficult character" pic.twitter.com/oEka8IT3Gm — Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026

«Αλλά νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες δύο εβδομάδες και θα δούμε πώς θα πάνε όλα», πρόσθεσε.

«Ναι» των ΗΠΑ στην κατασκευή Patriot

ΗΠΑ-Ουκρανία θα συζητήσουν να δοθεί στο Κίεβο «το δικαίωμα να κατασκευάσει Patriots» και να τους «δείξουν πώς να το κάνουν» είπε ο Τραμπ.

NOW – Trump to grant Ukraine a license and teach them how to make Patriot Missiles. pic.twitter.com/FCWdwCus6p — Disclose.tv (@disclosetv) July 8, 2026

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία «για να σώσουν ζωές». Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν είναι διατεθειμένος να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία, ο Τραμπ απάντησε ότι υπάρχει «μεγάλη πίεση στον πρόεδρο Πούτιν» και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι του αρέσει αυτό που συμβαίνει».

Θα ήταν διατεθειμένες οι ΗΠΑ να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία;

«Θέλουμε να το κάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε για να σώσουμε ζωές… Προσπαθώ να σώσω ζωές».

Επανέλαβε επίσης τις προηγούμενες ατάκες του για το ότι η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν και οι δύο πολλές δυνατότητες.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι θέλει την ερώτησή τους για τον Πούτιν και είπε ότι θα του την μεταφέρει αργότερα.

«Πότε θα τελειώσει αυτόν τον πόλεμο;»

«Δεν νομίζω ότι του έκανα ποτέ αυτή την ερώτηση», αστειεύεται.

Αλλά προσθέτει ότι ο Πούτιν «θέλει να τον τελειώσει σύντομα» και «όσο πιο σύντομα μπορεί».

«Μιλώ μαζί του πολύ. Λίγο λιγότερο (τώρα), αλλά η σχέση είναι πολύ καλή», λέει.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι είναι «σκληρός με τη Ρωσία, πολύ πιο σκληρός από ό,τι έπρεπε να είμαι».

Ο Ζελένσκι παρενέβη σε εκείνο το σημείο για να πει ότι δεν είναι σίγουρος ποιοι είναι οι όροι του Πούτιν για να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία και λέει ότι «αλλάζουν» καθώς ο ουκρανικός στρατός δυναμώνει.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Ζελένσκι έχει «μεγάλη υποστήριξη» από τους ηγέτες του ΝΑΤΟ.

Τόνισε ότι ο Πούτιν ήθελε να φιλοξενήσει μια συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μόσχα, αλλά επέμεινε ότι αυτό δεν αποτελούσε επιλογή.

Ο Ζελένσκι αστειεύτηκε ότι είναι δύσκολο για αυτόν να πάει στη Μόσχα, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά ουκρανικά drones στον αέρα εκεί.

Παράλληλα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουκρανία «την κατάλληλη στιγμή». «Θα προτιμούσα να το κάνω όταν τελειώσει ο πόλεμος».

Αστειεύτηκε ότι η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ «δεν θα ενθουσιαζόταν» με αυτό.

Αλλά επανανέλαβε ότι είναι έτοιμος να πάει στην Ουκρανία την κατάλληλη στιγμή, καθώς το Κίεβο είναι «όμορφη πόλη».

Τραμπ για Ιράν: Οι ΗΠΑ πιθανότατα θα χτυπήσουν ξανά το βράδυ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωε ότι πιθανότατα θα προβεί σε πρόσθετα πλήγματα στο Ιράν την Τετάρτη το βράδυ μετά τις επιθέσεις της προηγούμενης ημέρας.

«Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Είπε επίσης ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά που κάνουν οι Ιρανοί», προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος, αλλά ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα.

«Είναι η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχετικά με τους στόχους των ΗΠΑ, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, λέγοντας ότι «είπε ψέματα» για όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων κεκλεισμένων των θυρών.

«Δεν ξέρω καν αν θα έχουμε συμφωνία, μπορεί απλώς να το κάνουμε χωρίς συμφωνία, γιατί ξέρετε κάτι; Είναι πιο εύκολο», είπε ο Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει πώς οι ΗΠΑ θα επιτύχουν τους στόχους τους εκτός διαπραγματεύσεων.

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