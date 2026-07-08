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08.07.2026 17:19

Ρούτε για τουρκικό casus belli και δηλώσεις Μητσοτάκη: Ουδέν σχόλιο

08.07.2026 17:19
rutte

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«Είμαι εδώ για να διαφυλάσσω την ενότητα» ήταν η απάντηση που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για το τουρκικό casus belli σε βάρος της Ελλάδας, το οποίο τέθηκε κατά τις εργασίες του συνόδου κορυφής στην Άγκυρας από τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

«Είναι δυνατόν να υπάρξουν ορισμένα ζητήματα μεταξύ συμμάχων. Δεν είμαι εγώ το κατάλληλο πρόσωπο για να σχολιάσω το θέμα αυτό. Προσπαθώ να διασφαλίσω την ενότητα. Μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες μεταξύ συμμάχων. Εάν ζητηθεί η βοήθειά μου στο παρασκήνιο, μπορώ να συνδράμω, αλλά δεν θα προβώ σε σχόλια για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Ανάλογη στάση κράτησε και όταν ρωτήθηκε για το θέμα που υπάρχει ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ για τους S- 400. «Οι S-400 είναι θέμα μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Οι δύο χώρες εργάζονται πάνω σε αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω», επανέλαβε.

Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά το πέρας της συνόδου κορυφής αναφερόμενος το θέμα του casus belli σημείωσε ότι «πρέπει να καταργηθεί», χαρακτηρίζοντάς το ως «ιστορική ανορθογραφία».

«Είναι αναχρονιστικό, δεν ταιριάζει με συμμαχία. Έχει έρθει η ώρα να το αφήσουμε πίσω μας», σημείωσε.

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