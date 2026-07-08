Τα παραλειπόμενα της Συνόδου του ΝΑΤΟ: Το στυλό – δώρο, το τζόκινγκ του Μακρόν και η… ξινίλα της Μελόνι για τον Τραμπ

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Όπως κάθε φορά που συγκεντρώνονται οι ηγέτες του κόσμου, την τιμητική τους έχουν χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, ενδεικτικά κάθε φορά και του κλίματος που επικρατεί.

Η οικοδέσποινα Τουρκία προσέφερε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένα προσωπικό αναμνηστικό δώρο, που είχε ετοιμαστεί ειδικά για την περίσταση και τους περίμενε στην αίθουσα για όπου πραγματοποιήθηκε η κρίσιμη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας.

Κάθε αρχηγός κράτους και κυβέρνησης έλαβε ένα προσωπικό στυλό, στο οποίο ήταν χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του.

NATO Zirvesi öncesinde liderlerin masasına özel olarak hazırlanmış kalem ve defterler bırakıldı:



➖️Donald Trump'a üzerinde Donald J. Trump yazan kalem verilirken, yanına üzerinde "Beyaz Saray" yazan bir kalın uçlu kalem de getirdi.



➖️Almanya Başbakanı Merz'in masasına yeşil… https://t.co/oocwLnWwV9 pic.twitter.com/IdF4nT6CJp — Dış Ses (@disseshaber) July 8, 2026

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι τα προσωπικά στυλό ξεχώρισαν τόσο για τον σχεδιασμό τους όσο και για τον προσωπικό χαρακτήρα τους.

NATO Liderler Zirvesi kapsamında ikili temaslar devam ederken bu anlamlı günü ölümsüzleştirmek adına hükümet başkanlarına adlarının yazılı olduğu kalemler hediye edildi.



Kalemler, liderler tarafından büyük bir beğeni aldı. pic.twitter.com/kdbQORAUIM July 8, 2026

Όπως αναφέρουν, εικόνες των δώρων που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν θετικά σχόλια.

Τα φλας συγκέντρωσε για μια ακόμη φορά ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφανίστηκε πάλι με τα χαρακτηριστικά γυαλιά αεροπόρου, τα οποία φορά λόγω προβλήματος στα μάτια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε τη μέρα του με τζόκινγκ, πριν εμφανιστεί στη Σύνοδο, ενώ τα βλέμματα τράβηξαν και τα κατάλευκα sneakers του Έντι Ράμα.

Albánský premiér Edi Rama, který je známý pro svoji módní kreativitu, vyčníval i na summitu NATO v Ankaře. K tmavému obleku – stejně jako už několikrát v minulosti – zvolil bílé tenisky.



➡️ Bývalý profesionální basketbalista a umělec svými botami rozesmál generálního tajmeníka… pic.twitter.com/pOM4bnlHqX — ČT24 (@CT24zive) July 8, 2026

Από την άλλη πλευρά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ξεχώρισε με την ενδυματολογική της επιλογή, φορώντας πράσινο σύνολο και χρυσές γόβες.

Αυτό όμως που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν το παγωμένο κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και την Μελόνι. Μάλιστα, κατά την λήψη της οικογενειακής φωτογραφίας με τους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ η Μελόνι φαίνεται να γυρνά επιδεικτικά το κεφάλι της όταν περνά από μπροστά της ο Αμερικανός πρόεδρος.

Gerilim Ankara'ya taşındı

Meloni Trump'ı görünce başını çevirdi



ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki gerilim Ankara'da da devam etti. Zirve öncesi sosyal medya çıkışıyla tırmanan kriz, liderlerin protokol düzenine kadar yansıdı. İtalyan basını… pic.twitter.com/hE93RDBfZh — Sözcü (@gazetesozcu) July 8, 2026

Επιπρόσθετα, κάποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός ζήτησε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην βρεθεί δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο.

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