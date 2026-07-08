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ΚΟΣΜΟΣ

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08.07.2026 17:00

Τα παραλειπόμενα της Συνόδου του ΝΑΤΟ: Το στυλό – δώρο, το τζόκινγκ του Μακρόν και η… ξινίλα της Μελόνι για τον Τραμπ

08.07.2026 17:00
nato trump melon – makron – new

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Όπως κάθε φορά που συγκεντρώνονται οι ηγέτες του κόσμου, την τιμητική τους έχουν χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, ενδεικτικά κάθε φορά και του κλίματος που επικρατεί.

Η οικοδέσποινα Τουρκία προσέφερε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένα προσωπικό αναμνηστικό δώρο, που είχε ετοιμαστεί ειδικά για την περίσταση και τους περίμενε στην αίθουσα για όπου πραγματοποιήθηκε η κρίσιμη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας.

Κάθε αρχηγός κράτους και κυβέρνησης έλαβε ένα προσωπικό στυλό, στο οποίο ήταν χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι τα προσωπικά στυλό ξεχώρισαν τόσο για τον σχεδιασμό τους όσο και για τον προσωπικό χαρακτήρα τους.

Όπως αναφέρουν, εικόνες των δώρων που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν θετικά σχόλια.

Τα φλας συγκέντρωσε για μια ακόμη φορά ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφανίστηκε πάλι με τα χαρακτηριστικά γυαλιά αεροπόρου, τα οποία φορά λόγω προβλήματος στα μάτια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε τη μέρα του με τζόκινγκ, πριν εμφανιστεί στη Σύνοδο, ενώ τα βλέμματα τράβηξαν και τα κατάλευκα sneakers του Έντι Ράμα.

Από την άλλη πλευρά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ξεχώρισε με την ενδυματολογική της επιλογή, φορώντας πράσινο σύνολο και χρυσές γόβες.

Αυτό όμως που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν το παγωμένο κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και την Μελόνι. Μάλιστα, κατά την λήψη της οικογενειακής φωτογραφίας με τους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ η Μελόνι φαίνεται να γυρνά επιδεικτικά το κεφάλι της όταν περνά από μπροστά της ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπρόσθετα, κάποιες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός ζήτησε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μην βρεθεί δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο.

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