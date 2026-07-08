Ούτε κιχ για τον Μπαλογκάν: Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να μην αναφέρουν το Μουντιάλ στον Τραμπ για να μην τον… δυσαρεστήσουν

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Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν ανεπίσημα να μην αναφέρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στον Ντόναλντ Τραμπ, φοβούμενοι μήπως δυσαρεστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε μια κρίσιμη στιγμή για τη στρατιωτική συμμαχία.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στην Άγκυρα πώς να κρατήσουν τον Τραμπ στο πλευρό τους εν μέσω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω το ΝΑΤΟ με απειλές για τις αμυντικές δαπάνες.

Ήδη συνεργάζονται για να καθησυχάσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι χτίζουν «ένα ισχυρότερο και πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ», με κάθε μέλος να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα έως το 2035.

Στην πρώτη ανοιχτή αναγνώριση της στρατηγικής, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα ότι δεν θα συζητήσει τη νίκη της χώρας του με 4-1 επί των ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η σύνοδος κορυφής έρχεται μετά από μια διαμάχη που προκλήθηκε από το αίτημα του Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον Αμερικανό επιθετικό Φόλαριν Μπαλογκάν, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε στη συνέχεια να παίξει στον αγώνα εναντίον του Βελγίου.

Πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής, ο Ντε Βέβερ αστειεύτηκε στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «έχει τη φήμη ότι μερικές φορές αντιδρά λίγο ευερέθιστα σε πράγματα που δεν του αρέσουν και νομίζω ότι αυτή η ήττα θα είναι σκληρό χτύπημα».

Ο Ντε Βέβερ είπε ότι η ποδοσφαιρική νίκη του Βελγίου επί των ΗΠΑ κυριάρχησε στις πρώτες συζητήσεις του στην Άγκυρα. «Όλοι μιλάνε για ένα πράγμα, και αυτό είναι συγχαρητήρια για την άξια νίκη των Κόκκινων Διαβόλων», είπε.

«Φυσικά, η ηττημένη ομάδα είναι επίσης παρούσα. Αυτή τυχαίνει να είναι ο μεγαλύτερος εταίρος στο ΝΑΤΟ».

Ερωτηθείς αν ανησυχούσε ότι ο Τραμπ μπορεί να ενοχληθεί που οι ΗΠΑ αποχώρησαν από το τουρνουά, δήλωσε στον φλαμανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT: «Δεν πρόκειται να αρχίσω να μιλάω γι’ αυτό. Αλλά αν έλεγε κάτι γι’ αυτό, τότε θα δω πώς μπορώ να αντιδράσω».

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη σχολιάσει την ήττα της ομάδας των ΗΠΑ, αλλά χλευάστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα από αρκετούς Βέλγους παίκτες που μιμήθηκαν την χαρακτηριστική χορευτική του κίνηση μετά το τέταρτο γκολ τους.

🚨🇧🇪 BREAKING — World Cup:



Belgium Troll Trump With His Own Dance



They did it AGAIN in the Locker Rooms lol pic.twitter.com/gtetofAggx — Pamphlets (@PamphletsY) July 7, 2026

Εν όψει του προημιτελικού αγώνα της Αγγλίας εναντίον της Νορβηγίας το Σάββατο, ο Κιρ Στάρμερ πείραξε τον Νορβηγό ομόλογό του ότι η Αγγλία «κερδίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο μόνο υπό κυβερνήσεις Εργατικών».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αντάλλαξε αστεία με τον Γιόνας Γκαρ Στόρε μετά από συνάντηση στην Άγκυρα, κατά την οποία φόρεσαν τις φανέλες των αντίστοιχων εθνικών ομάδων τους.

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