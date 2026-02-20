Τζιάνι Ινφαντίνο: Πολιτική ουδετερότητα για τη FIFA, πολιτικές σχέσεις στην πράξη με… αυτοκόλλητο τον Τραμπ

Η FIFA διακηρύσσει διαχρονικά ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να παραμένει μακριά από την πολιτική. Το καταστατικό της προβλέπει ρητά την αποφυγή πολιτικών παρεμβάσεων στις ομοσπονδίες-μέλη, ενώ συχνά επιβάλλει κυρώσεις σε εθνικές ομοσπονδίες όταν διαπιστώνεται κρατική εμπλοκή.

Ωστόσο, ο ίδιος ο πρόεδρός της, Τζάνι Ινφαντίνο, πράττει ακριβώς το αντίθετο και μάλιστα σε… αποκλειστικότητα με έναν ηγέτη κράτους: τον Ντόναλντ Τραμπ.

Και αυτή η στάση του έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση για το κατά πόσο η ίδια η ηγεσία της FIFA τηρεί την αρχή της πολιτικής ουδετερότητας που επικαλείται.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στη λειτουργία των εθνικών ομοσπονδιών. Σε περιπτώσεις πολιτικής παρέμβασης, η FIFA έχει φτάσει μέχρι και σε αποκλεισμούς χωρών από διεθνείς διοργανώσεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο μεγάλων διοργανώσεων, επιδιώκει να περιορίζει πολιτικά μηνύματα εντός γηπέδων, υποστηρίζοντας ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει.

Η στενή σχέση του Τζάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο έχει καταγραφεί μέσα από κοινές δημόσιες εμφανίσεις, δηλώσεις αμοιβαίας στήριξης και συνεργασία στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί από ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο Ινφαντίνο έχει επαινέσει δημοσίως τον ρόλο των ΗΠΑ και της αμερικανικής ηγεσίας στην υποστήριξη της διοργάνωσης, ενώ έχει εμφανιστεί σε εκδηλώσεις στο πλευρό του Τραμπ. Μέχρι και… βραβείο Ειρήνης της FIFA εμπνεύστηκε για να τον κολακεύσει και χθες ο Τραμπ τον είχε καλέσει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα όπου έκλεισε και … deal για να φτιάξει γήπεδα στη περιοχή.

«Σήμερα, η FIFA και το Συμβούλιο Ειρήνης υπέγραψαν μια ιστορική συμφωνία συνεργασίας που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στο ποδόσφαιρο με σκοπό την υποβοήθηση της διαδικασίας ανάκαμψης σε περιοχές μετά από συγκρούσεις», δήλωσε χθες ο Ινφαντίνο.

Σφοδρή κριτική

Οι επικριτές του προέδρου της FIFA υποστηρίζουν ότι υπάρχει εμφανής αντίφαση: από τη μία, η ομοσπονδία επιβάλλει αυστηρή αποχή από την πολιτική στα μέλη της· από την άλλη, ο ίδιος ο πρόεδρός της διατηρεί στενές σχέσεις με έναν εν ενεργεία – ή πρώην – πολιτικό ηγέτη, με σαφή πολιτική ταυτότητα.

Η κριτική δεν αφορά απλώς τη διπλωματική επαφή με μια κυβέρνηση, αλλά τον τόνο και τη συχνότητα των δημόσιων τοποθετήσεων. Ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι όταν η προσωπική προβολή και οι δημόσιες φιλοφρονήσεις ξεπερνούν το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας, δημιουργείται πολιτικό αποτύπωμα, έστω και έμμεσα.

Από την πλευρά της FIFA, η συνεργασία με κυβερνήσεις θεωρείται αναγκαία για τη διοργάνωση μεγάλων τουρνουά. Χωρίς κρατική υποστήριξη, ζητήματα όπως οι υποδομές, η ασφάλεια και οι μετακινήσεις δεν μπορούν να διασφαλιστούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι επαφές με πολιτικούς ηγέτες παρουσιάζονται ως θεσμικές και λειτουργικές, όχι ιδεολογικές.

Υποστηρικτές του Ινφαντίνο τονίζουν επίσης ότι η FIFA συνεργάζεται με κυβερνήσεις διαφορετικών πολιτικών και ότι οι επαφές με τον Τραμπ δεν αποτελούν εξαίρεση αλλά μέρος της ευρύτερης στρατηγικής διεθνούς δικτύωσης.

