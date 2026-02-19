Γαλλία: Ξεκίνησαν για αγώνα σε ανώμαλο δρόμο και κατέληξαν να κάνουν αγώνα σε… λίμνη (video)

Κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες και εικόνες που δεν έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον σε αγώνα στίβου, έζησαν αθλητές, αλλά και θεατές στη Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια του εθνικού πρωταθλήματος ανωμάλου δρόμου, ξέσπασε μία έντονη νεροποντή η οποία μέσα σε μερικά λεπτά μετέτρεψε την διαδρομή σε λίμνη. Το νερό έφτανε μέχρι το καλάμι, ωστόσο παρά το γεγονός ότι ήταν αδύνατον να διεξαχθεί η κούρσα κάτω από συνθήκες ασφαλείας, οι διοργανωτές συνέχισαν κανονικά.

Ετσι, η κατηγορία των ανδρών που ξεκίνησε τελευταία χρονικά, από αγώνα σε ανώμαλο δρόμο, μετατράπηκε σε αγώνα πάνω σε… λίμνη, με το βίντεο να γίνεται viral γρήγορα στα σόσιαλ.

