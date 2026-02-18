Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-0: Live ο αγώνας του Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς οι δύο ομάδες μονομαχούν στον πρώτο αγώνα των νοκ άουτ για τα πλέι οφ του Champions League.

Οι αντίπαλοι συναντήθηκαν επίσης στη διάρκεια της League Phase, την 7η αγωνιστική, όταν η ελληνική ομάδα νίκησε με 2-0 στο ίδιο γήπεδο, και τώρα θα προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό το αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια να πάρει τον έλεγχο της σειράς.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς.

Οι ενδεκάδες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Σικ, Πόκου, Γκριμάλντο, Βάθκεθ, Γκαρθία, Παλάσιος, Μάσα.

