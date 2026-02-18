search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 22:51
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 22:09

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-0: Live ο αγώνας του Champions League

18.02.2026 22:09
olympiakos-leverkouzen-234

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς οι δύο ομάδες μονομαχούν στον πρώτο αγώνα των νοκ άουτ για τα πλέι οφ του Champions League.

Οι αντίπαλοι συναντήθηκαν επίσης στη διάρκεια της League Phase, την 7η αγωνιστική, όταν η ελληνική ομάδα νίκησε με 2-0 στο ίδιο γήπεδο, και τώρα θα προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό το αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια να πάρει τον έλεγχο της σειράς.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς.

Οι ενδεκάδες
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Σικ, Πόκου, Γκριμάλντο, Βάθκεθ, Γκαρθία, Παλάσιος, Μάσα.

Διαβάστε επίσης:

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Αντετοκούνμπο: Θέλω να πάρω πρωτάθλημα με τους Μπακς, αλλά αν δεν είναι στόχος τους, ίσως πρέπει να κάνω στροφή (video)

Champions League: Με «οδηγό» το 2-0 στην League Phase ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν στα νοκ άουτ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled-design-3-1
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

DW
MEDIA

Μετά από 60 χρόνια κλείνει η ελληνική υπηρεσία της DW: Ανακοινώθηκαν περικοπές 21 εκατ. ευρώ

olympiakos-leverkouzen-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-0: Live ο αγώνας του Champions League

naxos
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Νάρκη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή – Την Πέμπτη η εξουδετέρωσή της, απαγόρευση κυκλοφορίας στο λιμάνι

Untitled-design-2-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71 – Το τριφύλλι πάτησε τον Δικέφαλο στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Κυπέλλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 22:51
Untitled-design-3-1
ADVERTORIAL

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

DW
MEDIA

Μετά από 60 χρόνια κλείνει η ελληνική υπηρεσία της DW: Ανακοινώθηκαν περικοπές 21 εκατ. ευρώ

olympiakos-leverkouzen-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-0: Live ο αγώνας του Champions League

1 / 3