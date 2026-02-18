Αντετοκούνμπο: Θέλω να πάρω πρωτάθλημα με τους Μπακς, αλλά αν δεν είναι στόχος τους, ίσως πρέπει να κάνω στροφή (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε ότι η κατάκτηση τίτλου παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά του.

Αυτή, όπως είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ESPN, θέλει να έρθει με τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά αν δεν μπορούν να του προσφέρουν ρεαλιστική προοπτική διεκδίκησης πρωταθλήματος τότε θα στραφεί αλλού.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Μαλίκα Άντριους, στο περιθώριο του All-Star Weekend, ο Greek Freak απάντησε συγκεκριμένα: «Όχι. Θέλω να κερδίζω, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίσω ένα πρωτάθλημα με τους Μιλγουόκι Μπακς. Και αν αυτό δεν είναι στο τραπέζι ή στο πλάνο, τότε ίσως πρέπει να κάνεις στροφή, γιατί πραγματικά θέλω να κερδίσω».

Giannis says he really wants to win a championship with the Bucks but might have to pivot to another option if he’s not able to win another one in Milwaukee 👀



(🎥 @ESPNNBA / h/t @ohnohedidnt24 )



pic.twitter.com/gc2wAyiu8A — NBACentral (@TheDunkCentral) February 17, 2026

Ενα πρωτάθλημα που δείχνει χαμένη υπόθεση καθώς οι Μπακς, περίπου 25 παιχνίδια πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου, είναι όχι μόνο εκτός playoff, αλλά και εκτός play-in, καθώς το 23-30 που έχουν ως ρεκόρ, τους φέρνει στην 12η θέση της Ανατολής αυτή τη στιγμή.

Το μόνο δεδομένο είναι ότι το μέλλον του στο NBA θα απασχολήσει ξανά – και πιο έντονα απ ότι τον Ιανουάριο- στη μεταγραφική περίοδο.

Διαβάστε επίσης:

Champions League: Με «οδηγό» το 2-0 στην League Phase ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν στα νοκ άουτ

Καταγγελία Βινίσιους για ρατσιστική επίθεση στο Μπενφίκα – Ρεάλ, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο (Photos)

Λάρισα: Εικόνες ντροπής – Σε προπονητήριο ερείπιο γυμνάζεται πρωταθλήτρια της σκοποβολής που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες